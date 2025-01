Morte di Paolo Benvegnù, sgomento generale: ‘Notizia incomprensibile, siamo affranti’

Una notizia che ha scosso il mondo della musica italiana e che lascia un vuoto difficile da colmare: Paolo Benvegnù, il noto cantautore, è scomparso improvvisamente, lasciando tutti senza parole. Il Direttivo del Club Tenco ha commentato con grande tristezza la sua morte, definendola una “notizia senza senso”, un colpo doloroso che ha colpito l’intero panorama musicale. Benvegnù, proprio lo scorso ottobre, aveva ritirato la Targa Tenco per il miglior album inedito con il suo disco “È inutile parlare d’amore”, un riconoscimento che attestava ancora una volta il suo grande valore nel panorama musicale italiano.





Nel comunicato ufficiale, il Club Tenco ha voluto ricordare anche l’ultima apparizione di Paolo Benvegnù nella trasmissione televisiva “Via dei Matti” condotta da Stefano Bollani e Valentina Cenni. Bollani, visibilmente scosso dalla perdita, ha espresso il suo cordoglio sui social, scrivendo su Facebook: “Siamo sconvolti dalla scomparsa improvvisa del nostro amico Paolo Benvegnù. La puntata di stasera di Via dei Matti n°0 con le Groove& è stata registrata giorni fa e andrà in onda alle 20:00, ma i nostri pensieri in questo momento sono tutti per lui e la sua famiglia. Stefano e Valentina.”

Il Messaggio del Club Tenco: una Perdita Incolmabile

Il Direttivo del Club Tenco ha dedicato parole toccanti alla sua memoria. Nella comunicazione ufficiale, hanno citato un verso di una canzone che Paolo Benvegnù aveva eseguito nella trasmissione, “I really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord,” frase che sembra ora acquisire un significato ancora più profondo, poiché il desiderio di Benvegnù di rivedere qualcuno si è concretizzato troppo presto. “Una notizia agghiacciante e senza alcun senso” è il pensiero del Direttivo, che ha aggiunto: “Paolo era un artista di grandissimo valore e una persona pura. Proprio lo scorso ottobre aveva ritirato la sua prima Targa Tenco, quella più ambita, al disco dell’anno. Era uno dei più amati cantautori italiani, un punto di riferimento per la canzone d’autore degli ultimi trent’anni, quella umana, quella autentica.”

Nel concludere, il Direttivo ha voluto rendere omaggio a Benvegnù con una citazione latina che recita “Sit illi terra levis” (che la terra gli sia lieve), un tributo alla sua grandezza artistica e umana.

Le Reazioni di Irene Grandi e Tosca Donati: un Ultimo Saluto a Paolo Benvegnù

La notizia della scomparsa di Paolo Benvegnù ha suscitato un’ondata di commozione anche tra gli artisti con cui aveva collaborato negli anni. Irene Grandi, che aveva lavorato con lui nel 2003 per il brano “Non è un sogno”, ha voluto esprimere il suo affetto su Instagram, scrivendo: “Paolo… sei e sarai sempre nel mio cuore. Gentile, profondo, ispirato, e con tanto, tanto da dire. Ci hai lasciato così improvvisamente che è davvero difficile crederci… quanto mancherai a tutti noi amici… Un grande abbraccio alla tua anima immensa!”

Anche Tosca Donati, che aveva collaborato con Benvegnù di recente, ha espresso il suo dolore: “Dolcissimo Paolo, sono senza parole… fa buon viaggio amico mio.” Le parole di Irene Grandi e Tosca Donati testimoniano l’affetto e l’ammirazione che il cantautore aveva suscitato tra i suoi colleghi, ma anche il dolore di una perdita così improvvisa.

Paolo Benvegnù: un Artista che Ha Lasciato il Segno nella Musica Italiana

Paolo Benvegnù, con la sua musica autentica e le sue parole intense, è stato un faro per la canzone d’autore italiana. La sua carriera ha avuto inizio negli anni ’90 con il gruppo “Scisma”, per poi proseguire con una brillante carriera solista che lo ha visto conquistare numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco. Il suo ultimo lavoro, “È inutile parlare d’amore”, è stato acclamato dalla critica per la sua profondità e il suo approccio unico alla musica.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel panorama musicale italiano, ma il suo legato musicale rimarrà vivo nelle sue canzoni, nelle sue performance e nei cuori di tutti coloro che lo hanno amato. Paolo Benvegnù, con il suo talento straordinario, continuerà a vivere attraverso la sua musica, una musica che ha sempre saputo parlare direttamente all’anima.

L’intero mondo della musica italiana oggi piange un grande artista, ma la sua eredità vivrà per sempre nelle sue canzoni.