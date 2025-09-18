Morto a 21 anni il pugile Jesus Ivan Mercado: il corpo ritrovato dopo la denuncia di scomparsa





Una tragica notizia arriva dal Messico, dove il corpo di Jesus Ivan Mercado, un giovane pugile di soli 21 anni, è stato rinvenuto senza vita. Il cadavere di Mercado è stato scoperto sul bordo di un’autostrada che conduce a San Luis Río Colorado, nello stato di Sonora. Il corpo era avvolto in una coperta e coperto con del nastro adesivo sulle labbra, un dettaglio inquietante che ha suscitato preoccupazione e indignazione.





Mercado, originario di Ciudad Obregón, aveva intrapreso la carriera professionistica nel pugilato, ottenendo un record di sette vittorie e nove sconfitte in sedici incontri disputati. Nonostante i risultati non eccezionali, il giovane pugile nutriva l’ambizione di diventare un atleta di successo. Qualche giorno prima della scoperta del suo corpo, i familiari di Mercado avevano denunciato la sua scomparsa, alimentando la preoccupazione per la sua sorte.

La segnalazione del corpo è giunta dopo che diverse persone avevano notato un pacco abbandonato lungo l’autostrada. Quando le autorità sono intervenute, hanno scoperto che si trattava in realtà del corpo di Jesus Ivan Mercado, avvolto in una coperta. L’identificazione è avvenuta grazie ai tatuaggi presenti sul suo corpo, che hanno permesso di confermare la sua identità. Mercado, conosciuto nel mondo del pugilato con il soprannome di ‘Rafaguita’, si era preparato per un incontro programmato a Hermosillo prima della sua tragica fine.

🇲🇽 | Joven promesa del boxeo mexicano es localizado envuelto en sábanas y sin vida en Sonora. Jesús Iván Mercado, de 21 años y originario de Nogales, fue encontrado sin vida en San Luis Río Colorado, Sonora, envuelto en sábanas. Mercado había llegado hace pocos días a la… pic.twitter.com/vRWry9sf6J — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 17, 2025

L’ufficio del Procuratore Generale dello Stato di Sonora ha avviato un’indagine per fare chiarezza sulle circostanze della morte di Mercado. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, nonostante il corpo fosse stato trovato avvolto in una coperta e legato con del nastro adesivo, non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza estrema. Gli inquirenti attendono i risultati dell’autopsia per determinare le cause del decesso.

La morte di Jesus Ivan Mercado ha scosso profondamente la comunità pugilistica e i suoi fan, che lo ricordano come un giovane con grandi sogni e aspirazioni. La sua carriera, sebbene non brillante, era caratterizzata da una determinazione e una passione per il pugilato che lo avevano spinto a combattere con impegno. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di dolore tra coloro che lo conoscevano e lo sostenevano.

Le autorità locali stanno lavorando per raccogliere ulteriori informazioni e indizi che possano aiutare a chiarire la vicenda. L’indagine si concentra su eventuali testimoni e su chiunque possa avere informazioni utili riguardo agli ultimi giorni di vita di Mercado. La comunità pugilistica, unita nel cordoglio, chiede giustizia per il giovane atleta e spera che le indagini portino a una rapida risoluzione del caso.

Il ritrovamento del corpo di Jesus Ivan Mercado è solo l’ultimo di una serie di eventi tragici che hanno colpito il mondo dello sport in Messico. La violenza e l’insicurezza nel paese continuano a rappresentare una preoccupazione crescente, con molti atleti e cittadini che vivono nel timore per la propria sicurezza. La morte di Mercado non è solo una perdita per il pugilato, ma anche un richiamo alla necessità di affrontare le problematiche legate alla violenza e alla criminalità.



