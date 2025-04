Muore a 29 anni nell’incendio di casa Patrick, fratello del campione di MMA Marvin Vettori

Nelle prime ore del mattino di oggi, un incendio ha colpito un’abitazione a Mezzocorona, in provincia di Trento, causando la morte di Patrick Vettori, un giovane di 29 anni conosciuto per il suo attivismo sociale e politico. Patrick era anche il fratello di Marvin Vettori, noto campione di arti marziali miste (MMA). L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba, quando le fiamme hanno avvolto l’appartamento in cui risiedeva.





Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, allertati da vicini e familiari preoccupati per il fumo che fuoriusciva dall’abitazione, per Patrick non c’è stato nulla da fare. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, spegnendo il rogo poco prima delle 5 di martedì 15 aprile, il giovane era già deceduto. Era seduto sul divano, privo di sensi, e non era stato raggiunto dalle fiamme, ma i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco di Trento stanno attualmente indagando per chiarire le cause dell’incendio e la sua dinamica. L’ipotesi principale è che Patrick sia morto a causa delle esalazioni tossiche generate dall’incendio, che sarebbe scoppiato in cucina. Secondo una prima ricostruzione, il 29enne sarebbe rientrato a casa tardi e avrebbe messo una pentola sul fuoco, addormentandosi successivamente sul divano.

La comunità di Mezzocorona è stata colpita profondamente dalla notizia della tragedia. Patrick, molto conosciuto e apprezzato nella zona, aveva recentemente annunciato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni comunali. “Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni comunali con la lista Civica per Mezzocorona perché voglio dare il mio personale contributo alla comunità”, aveva scritto sui suoi canali social.

Il sindaco di Mezzocorona ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Patrick, rivelando che la madre del giovane non riesce ancora a comprendere appieno la gravità della situazione. “La madre non ha ancora realizzato cosa sia successo. Nessuno di noi si rende conto di questa tragedia. Ci coglie impreparati. Patrick non doveva morire così, era una persona meravigliosa”, ha dichiarato il primo cittadino.

Anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha espresso la sua tristezza per la perdita di Patrick Vettori. “Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Patrick Vettori, giovane vittima del tragico incendio avvenuto a Mezzocorona. In questo momento di profondo dolore, desidero esprimere la mia vicinanza e il mio cordoglio personale alla famiglia Vettori, a Marvin e a tutte le persone colpite da questa terribile perdita”.

L’incendio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle abitazioni e ha messo in evidenza l’importanza di prestare attenzione a situazioni potenzialmente pericolose. La comunità locale si sta unendo per sostenere la famiglia di Patrick in questo momento difficile, mentre le indagini proseguono per determinare le cause esatte del rogo.