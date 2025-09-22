Muore in un incidente aereo la conduttrice messicana Debora Estrella, si stava esercitando con l’istruttore





Il mondo della televisione messicana piange la perdita di Debora Estrella, una stimata conduttrice di 43 anni, deceduta in un tragico incidente aereo sabato 20 settembre. Estrella si trovava a bordo di un piccolo aereo Cessna biposto insieme al suo istruttore, Bryan Ballesteros, quando il velivolo è precipitato vicino a una zona industriale nel comune di Garcia, nello stato di Nuevo León.





Dal 2018, Debora Estrella era il volto di punta del network Multimedia, dove ha conquistato il pubblico conducendo il popolare programma “Telediario del Mattino” a Monterrey. La sua carriera si era distinta per la sua versatilità, che le aveva permesso di collaborare anche con Milenio Television e di presentare il telegiornale di Città del Messico su Canale 6 durante i fine settimana.

L’incidente aereo è avvenuto intorno alle 18:50, nei pressi del fiume Pesqueria. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Infobae, Estrella aveva recentemente intrapreso il percorso per ottenere il brevetto di pilota. Entusiasta della sua nuova avventura, aveva condiviso sui social una foto dell’aereo da addestramento, accompagnata da un messaggio giocoso: “Indovinate cosa sto per fare”, prima di iniziare la lezione che purtroppo le è costata la vita. Nonostante l’immediato intervento dell’Unità di Protezione Civile 04 e delle squadre di emergenza, per i due occupanti del velivolo non c’è stato nulla da fare.

In una nota ufficiale, il network Multimedia ha espresso il proprio shock e profondo dolore per la scomparsa di Debora Estrella, ricordando il suo contributo professionale e manifestando vicinanza ai familiari. Il cordoglio si è diffuso rapidamente sui social media, dove colleghi e telespettatori hanno condiviso messaggi di affetto e incredulità per la perdita improvvisa della conduttrice.

Debora Estrella era molto amata dal pubblico e la sua scomparsa ha suscitato un’ondata di tributi da parte di coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo lavoro. Molti colleghi hanno condiviso ricordi e aneddoti, sottolineando la sua professionalità e la passione che metteva nel suo lavoro. La notizia della sua morte ha colpito non solo il mondo della televisione, ma anche la comunità più ampia che seguiva il suo lavoro.

L’incidente aereo ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dell’addestramento al volo e sull’importanza di garantire che le misure di sicurezza siano sempre rispettate. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia, al fine di prevenire futuri incidenti simili.

La vita di Debora Estrella è stata caratterizzata da una carriera brillante e da un impegno costante nel fornire notizie e informazioni al pubblico messicano. La sua passione per il giornalismo e la comunicazione l’hanno resa un punto di riferimento nel panorama televisivo del paese. La sua morte rappresenta una grande perdita per la televisione messicana, che ha visto in lei una delle sue figure più promettenti.



