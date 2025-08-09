Muore in viaggio per ritirare il premio del Gratta e Vinci: la vincita viene riscossa e data alla famiglia





Un tragico incidente ha portato alla morte di Andrea Molin, 63 anni, noto nel panorama del calcio dilettantistico del Veneto. L’uomo è deceduto domenica 2 agosto lungo la strada regionale Noalese, a Caselle di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, mentre si trovava in sella al suo scooter. Il mezzo si è scontrato con un’automobile, causando un impatto fatale che ha reso inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari del 118, immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente.





Secondo le informazioni raccolte dai quotidiani locali, Molin era diretto in un bar della zona per riscuotere il premio di un Gratta e Vinci vincente. Nei giorni successivi alla tragedia, durante un sopralluogo sul luogo dell’incidente, il consigliere comunale Fortunato Benfatto ha notato un piccolo oggetto bianco nel fossato accanto alla carreggiata. Inizialmente pensava si trattasse di un documento, ma avvicinandosi ha scoperto che si trattava del biglietto vincente del Gratta e Vinci, per un valore di 200 euro.

Il consigliere ha deciso di riscuotere la somma e consegnarla ai figli della vittima. La restituzione del denaro è avvenuta alla presenza del sindaco e dello stesso Benfatto, che ha spiegato: “Un piccolo gesto ma che vuole rappresentare l’abbraccio di un’intera comunità a due figli che oggi si ritrovano a fare i conti con un dolore immenso. Non potevamo restare indifferenti”.

La perdita di Andrea Molin ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia e nella comunità locale. L’uomo lascia la moglie, due figli e una nipote. I funerali sono stati fissati per sabato 16 agosto alle ore 9.30 nella chiesa di San Teonisto e Agostino a Marano di Mira, città natale del defunto. Dopo la cerimonia, il corpo sarà sepolto nel cimitero di Ballò di Mirano, dove risiede uno dei figli e dove si trova l’ultima squadra dilettantistica in cui Molin aveva giocato.

Il gesto del consigliere comunale è stato accolto con gratitudine e ha rappresentato un momento di solidarietà in una situazione dolorosa per la famiglia. La vicenda ha commosso la comunità locale, che si è stretta attorno ai familiari di Molin per offrire supporto e vicinanza.



