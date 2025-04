Muore travolto dal suo furgone da lavoro: Massimo Caliciuri stava per compiere gli anni

Oggi, venerdì 18 aprile, un tragico incidente ha portato alla morte di Massimo Caliciuri, un corriere di 53 anni originario di Varazze, in provincia di Savona. L’uomo stava effettuando delle consegne con il suo furgone quando, in circostanze drammatiche, è stato schiacciato dal mezzo. La vittima lascia la moglie e quattro figli, e domani avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno.





Le autorità stanno attualmente indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni disponibili, Caliciuri aveva parcheggiato il furgone in una salita durante una consegna. Improvvisamente, il veicolo si è mosso, travolgendolo. Dopo averlo colpito, il furgone ha continuato la sua corsa, schiantandosi contro un palo della linea telefonica e un cancello situato in fondo alla discesa. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altre persone.

L’impatto tra il furgone e Massimo Caliciuri è stato descritto come violentissimo. Nonostante i tempestivi soccorsi giunti sul posto, per lui non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti approfonditi per determinare le cause esatte dell’accaduto e per verificare se ci siano state eventuali negligenze.

La comunità di Varazze è in lutto per la perdita di un uomo descritto come affettuoso e dedito alla famiglia. In molti si stanno unendo per ricordare Caliciuri, il cui compleanno, previsto per domani, si sarebbe dovuto trasformare in una celebrazione familiare. La notizia della sua morte ha colpito profondamente chi lo conosceva, creando un clima di tristezza e incredulità.

Le indagini si concentrano ora sui dettagli che hanno portato a questo tragico evento. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire esattamente quanto accaduto. La speranza è che possano fornire risposte alla famiglia e alla comunità, che si trovano ad affrontare questo dolore inaspettato.

Massimo Caliciuri era un uomo di famiglia, e il suo improvviso decesso ha lasciato un vuoto incolmabile. La moglie e i quattro figli ora devono confrontarsi con la realtà della sua assenza, un evento che segnerà per sempre le loro vite. La comunità si sta mobilitando per offrire supporto alla famiglia in questo momento difficile.

Il lavoro dei corrieri, spesso sottovalutato, comporta rischi significativi. Questo incidente mette in luce le pericolosità insite in un lavoro che richiede costante attenzione e precauzioni. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e potrebbero rivedere le misure di sicurezza per garantire una maggiore protezione per i lavoratori del settore.