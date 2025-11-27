Musica in lutto: è morto Alessandro Tomei, sassofonista italiano a fianco di Baglioni e Vanoni





È scomparso nelle scorse ore Alessandro Tomei, sassofonista italiano di grande talento, morto a 53 anni. Per molti anni è stato uno dei musicisti della band di Claudio Baglioni, partecipando anche al suo penultimo tour aTUTTOCUORE. Proprio Baglioni lo ha ricordato con un messaggio affettuoso sui social: «Buon viaggio Alessandro. Quanto ci mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso».





Originario di Foggia e residente da tempo a Supino, in provincia di Frosinone, Tomei ha collaborato con numerosi protagonisti della musica italiana, tra cui Ornella Vanoni – scomparsa il 22 novembre – e Danilo Rea. Ha fatto parte anche dell’orchestra del Festival di Sanremo nelle edizioni 2018 e 2019. Secondo quanto riportato dalla stampa, la morte sarebbe legata a una lunga malattia che lo aveva progressivamente debilitato.

Collaborazioni con i grandi della musica italiana

Nato nell’agosto 1972, Tomei si era diplomato con il massimo dei voti in sassofono al Conservatorio di Frosinone. Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei più importanti jazzisti del panorama italiano, tra cui Enrico Rava, Roberto Gatto e Tullio De Piscopo. Ha partecipato a festival internazionali come la tournée colombiana del Festival Jazz di Bogotá-Medellín-Cali-Barranquilla con lo Ialsax Quartet.

Il suo sax ha accompagnato anche artisti della musica pop come Mario Biondi, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Giorgia e Dolcenera; ha inciso inoltre parti strumentali per Loredana Bertè e Pino Mango.

Televisione, teatro e il legame con Beppe Vessicchio

Il rapporto professionale con Claudio Baglioni è stato uno dei più importanti e duraturi della sua carriera. Notevole anche la collaborazione con Peppe Vessicchio, scomparso l’8 novembre, che lo aveva voluto con sé durante la sua esperienza nel talent Amici. Tomei ha preso parte a diversi programmi televisivi e a produzioni teatrali, tra cui quattro edizioni di Domenica In (2005-2009) e spettacoli con Christian De Sica (Un americano a Parigi) e con Giampiero Ingrassia e Rodolfo Laganà (Full Monty).



