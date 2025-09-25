“Mussolini ha fatto anche cose buone”: Augias elenca, Floris resta spiazzato





Durante la puntata di DiMartedì su La7, Corrado Augias ha espresso un apprezzamento inaspettato nei confronti di Benito Mussolini, lasciando Giovanni Floris visibilmente sorpreso. Il conduttore, incalzando l’ospite sulle figure di riferimento della destra, lo ha invitato a prendere come esempio Charlie Kirk. Augias ha replicato: “Calma: Mussolini ha fatto delle cose buone”. Floris, incredulo, ha ironizzato: “I treni? La pianura pontina? Neanche l’Inps? Rimane poco…”.





Augias ha ribadito la sua posizione: “Ha fatto tante cose buone. Ha istituito l’Iri, ha promosso la migliore edilizia del Novecento, ha risanato le imprese in difficoltà”. Floris ha replicato: “Il punto è a che prezzo”. Augias ha concluso: “Sì, a un prezzo altissimo, il prezzo della libertà”, lasciando tutti spiazzati.

Le posizioni di Augias nei confronti della destra sono note. Solo pochi mesi fa, definiva questi partiti come “entità che carpiscono i voti della brava gente, una perfidia avvelenata. Ma sono voti. E poi poco importa se ciò che dicono lo mettono in pratica o meno. Intanto carpiscono voti”. In sostanza, secondo Augias, i milioni di elettori che hanno scelto il campo conservatore in diversi Paesi, dall’Italia agli Stati Uniti, sarebbero stati vittime di un raggiro.



