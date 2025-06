Myrta Merlino ha salutato commossa il pubblico di Pomeriggio 5, esprimendo gratitudine e affetto mentre si preparava a un possibile trasferimento su Rete4

Oggi, Myrta Merlino ha condotto l’ultima puntata della stagione di Pomeriggio 5, chiudendo un capitolo significativo della sua carriera televisiva. Durante il suo saluto, la conduttrice ha espresso emozione e gratitudine verso il pubblico e i suoi collaboratori, lasciando intendere che la sua avventura nel programma potrebbe essere giunta al termine. Le voci su un possibile addio si sono intensificate negli ultimi giorni, alimentate da indiscrezioni riguardanti un suo futuro su Rete4.





Nel suo discorso di commiato, Merlino ha sottolineato l’importanza del legame con il pubblico e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al suo lavoro nel programma. “Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l’abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio”, ha dichiarato, evidenziando come il programma abbia cercato di riflettere la realtà attraverso notizie e storie di vita. Ha continuato a spiegare che “la cronaca per me riflette il Paese”, e ha fatto riferimento al principio fondamentale del giornalismo: “fare le domande e non accontentarsi delle risposte”.

Myrta Merlino ha anche dedicato un momento per ringraziare il suo team e l’azienda, esprimendo apprezzamento per il supporto ricevuto durante il suo percorso. “La televisione però, lo sapete, è un grande lavoro collettivo, un lavoro di gruppo, di tutti, fondamentale”, ha affermato. Ha poi menzionato i membri della sua squadra, dagli inviati a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, definendoli essenziali per il successo del programma. “Quest’anno 200 puntate insieme a voi”, ha concluso, sottolineando l’impatto che ha avuto il programma sui telespettatori.

Al termine del suo discorso, Merlino ha rivolto un pensiero speciale al pubblico: “E quindi a voi devo il grazie più grande, mi sono pure un po’ commossa. Mi mancherete moltissimo, buona estate, state bene e non mollate mai”. Queste parole hanno toccato il cuore di molti spettatori, che hanno seguito la conduttrice in ogni puntata, contribuendo a creare un legame affettivo.

Le speculazioni sul futuro di Myrta Merlino sono state alimentate da un articolo di Dagospia, il quale ha rivelato che la conduttrice potrebbe lasciare Pomeriggio 5 per approdare su Rete4. Secondo quanto riportato, la scelta di Merlino di trasferirsi sarebbe motivata dalla volontà di trovare una maggiore affinità con il suo stile giornalistico. Nonostante le voci, al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset riguardo alla sua sostituzione o al suo futuro.

Le reazioni del pubblico e dei colleghi non si sono fatte attendere. Molti hanno espresso il loro affetto e la loro ammirazione per Merlino, riconoscendo il suo impegno e la sua professionalità nel corso degli anni. La conduttrice ha saputo affrontare temi complessi con sensibilità e competenza, guadagnandosi un posto speciale nel cuore dei telespettatori.

Il passaggio di Myrta Merlino a un altro canale rappresenterebbe un cambiamento significativo nel panorama televisivo italiano, dato il suo status di figura di spicco nel settore. La sua capacità di comunicare e di coinvolgere il pubblico l’ha resa una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. La sua partenza da Pomeriggio 5 segna la fine di un’era e l’inizio di una nuova avventura, che i fan attendono con curiosità.