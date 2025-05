Napoli, 80 bidelli in malattia nello stesso giorno: asili chiusi e indagini dei carabinieri

A Napoli, giovedì 22 maggio 2025, sette scuole comunali, tra cui asili nido e scuole dell’infanzia, hanno dovuto sospendere le attività a causa di una significativa mancanza di personale. Circa 80 operatori scolastici, tra bidelli e addetti alle pulizie della Napoli Servizi, risultano assenti per malattia, mentre altri erano in ferie o in permesso. La situazione ha colto di sorpresa famiglie e amministrazione, causando notevoli disagi.





Le scuole comunali che hanno chiuso i battenti sono: “Mondo Gioioso”, “Rocco Jemma”, “Maria Cristina di Savoia”, Nido “Dietro la Vigna”, Nido “Girardi”, Scuola “Pasquale Scura” ed “Emilio Scaglione”. Altre sei istituzioni scolastiche sono rimaste aperte, ma senza poter garantire il servizio mensa, mentre due hanno funzionato con refezione e orario ridotto fino alle 14. La scuola “Maria Cristina di Savoia”, situata nella III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena, ha visto l’intervento dei carabinieri per verificare la situazione.

Secondo quanto riportato da fonti accreditate a Fanpage.it, l’assenza di personale sarebbe stata causata da un’ondata di malattie imprevista. Questa situazione ha sollevato interrogativi su una possibile azione coordinata, definita “sciopero bianco”, anche se non ci sono al momento conferme ufficiali in merito. Sono state avviate indagini interne per fare chiarezza.

Per le famiglie, la giornata è stata particolarmente complicata. Molti genitori hanno dovuto interrompere le loro attività lavorative per tornare a prendere i figli, dopo che alcune scuole avevano inizialmente accolto gli alunni per poi rendersi conto di non avere abbastanza personale per garantire il funzionamento delle attività. Questo ha generato grande malcontento tra i genitori, che si sono trovati ad affrontare un disagio inatteso.

L’assessora all’Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano, ha dichiarato: “Ho convocato una riunione col nuovo direttore generale per gestire e risolvere la situazione”. L’amministrazione comunale si è scusata con le famiglie per i disagi subiti e ha assicurato che verranno intraprese misure per evitare che episodi simili si ripetano in futuro. Sono in corso interlocuzioni per ricostruire quanto accaduto e garantire la riapertura delle scuole nel più breve tempo possibile.

La Napoli Servizi, responsabile della gestione del personale scolastico e delle pulizie, ha avviato verifiche interne per comprendere l’origine del disservizio. La società sta organizzando interventi straordinari di pulizia per consentire la riapertura delle scuole già da domani. La situazione è stata definita imprevedibile, a differenza degli scioperi ufficiali che vengono comunicati con anticipo e permettono una migliore pianificazione delle attività.

La chiusura improvvisa delle scuole ha messo in evidenza l’importanza di una gestione più efficiente del personale scolastico e dei servizi correlati. La carenza di addetti alle pulizie ha avuto un impatto diretto sulla possibilità di mantenere gli ambienti scolastici igienici e sicuri per gli alunni. Per questo motivo, si stanno predisponendo interventi immediati per garantire che le scuole possano riaprire in condizioni adeguate già nella giornata di domani.