Nel podcast di Marcello Sacchetta, Alessandra Celentano ha espresso la sua opinione sulle relazioni tra insegnanti e studenti, facendo riferimento a Veronica Peparini e Andreas Muller

Durante un’intervista nel podcast condotto da Marcello Sacchetta, la celebre insegnante di danza Alessandra Celentano ha discusso la sua esperienza nel programma televisivo “Amici”. Alla domanda se avesse mai provato un’attrazione, anche platonica, per uno dei suoi studenti, la maestra ha risposto in modo deciso: “È una cosa che non è neanche pensabile”. Questo commento sembra essere un riferimento indiretto alla relazione tra Veronica Peparini e Andreas Muller, che si sono conosciuti e innamorati durante lo show.





Alessandra Celentano ha sempre sostenuto la disciplina come pilastro fondamentale nel suo approccio all’insegnamento della danza. Quando Marcello Sacchetta le ha chiesto delle cotte tra maestri e allievi nel podcast “In camerino”, lei ha risposto con fermezza: “Ma jamais! Allora intanto proprio non esiste! È una cosa che non esiste e non deve esistere e la trovo una roba neanche pensabile”. Nonostante il conduttore abbia sottolineato che in passato ci sono stati casi simili, Celentano ha ribadito il suo pensiero, sottolineando che con lei non è mai successo e mai succederà.

Il riferimento sembra chiaro: Andreas Muller e Veronica Peparini si sono fidanzati durante il loro percorso ad “Amici” e oggi sono genitori di due gemelle, Penelope e Ginevra, nate nel 2024. Nonostante questo precedente, l’insegnante di danza insiste sul fatto che una relazione del genere non si verificherà mai nella sua carriera. Ha dichiarato: “Io la trovo proprio una cosa fuori luogo, sbagliata, io parto proprio agli albori che non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello”.

Nonostante le sue forti opinioni personali, Celentano ha ammesso che può esistere un tipo di amore diverso per un ballerino: quello artistico. Ha spiegato che quando un ballerino la colpisce per il suo talento, lei può provare un profondo apprezzamento artistico, affermando: “Artisticamente sì, quando un ballerino mi piace, io certo lo amo”.

Nel frattempo, Veronica Peparini e Andreas Muller continuano felicemente la loro relazione e si preparano a convolare a nozze. La loro storia d’amore, nata sotto i riflettori di “Amici”, è stata seguita con interesse dal pubblico e dimostra come le relazioni professionali possano talvolta evolversi in qualcosa di più personale.

L’opinione di Alessandra Celentano mette in luce una questione complessa nel mondo dell’insegnamento artistico. Mentre alcuni vedono le relazioni tra insegnanti e studenti come inopportune a causa del potenziale squilibrio di potere, altri credono che ogni situazione debba essere valutata caso per caso. Tuttavia, la sua posizione rimane chiara: per lei, una cotta per un alunno è semplicemente impensabile.