Neonata muore poche ore dopo la nascita: era stata partorita in casa a Borso del Grappa





Una tragica vicenda si è verificata a Semonzo di Borso, nei pressi di Bassano del Grappa (Vicenza), dove una neonata è deceduta poche ore dopo essere venuta alla luce in casa. La piccola ha manifestato un malore subito dopo il parto, avvenuto nell’abitazione della famiglia con l’assistenza di due ostetriche. Nonostante i tentativi dei soccorsi, la vita della neonata non è stata salvata.





Secondo le informazioni disponibili, la neonata è venuta al mondo intorno alle 5 di domenica mattina. I genitori avevano optato per un parto domiciliare, assistiti da due ostetriche. Sebbene il parto sia avvenuto senza complicazioni, qualche ora dopo, intorno alle 9, la bimba ha iniziato a manifestare difficoltà respiratorie. In seguito a questo grave malessere, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Un’ambulanza del 118 è partita da Crespano, ma alla luce della situazione critica, i sanitari hanno richiesto il supporto dell’elisoccorso per un trasferimento urgente all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

All’arrivo in ospedale, la neonata è stata ricoverata in terapia intensiva in uno stato di choc emorragico. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduta alle 11:15. È importante notare che al momento del parto non era presente personale dell’ULSS, come riportato in una nota ufficiale.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia. La Procura di Treviso sta valutando se aprire un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. I carabinieri del nucleo NAS sono intervenuti presso l’abitazione per raccogliere elementi utili all’inchiesta e hanno identificato le due ostetriche, che saranno ascoltate nelle prossime ore per fornire chiarimenti su quanto accaduto.

I genitori della neonata, entrambi italiani, hanno già altri tre figli, tutti nati attraverso parto domiciliare. Questa scelta, sebbene legittima, è ora sotto esame, data la drammaticità dell’evento. La comunità di Semonzo di Borso è sconvolta dalla notizia e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Il caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei parti domiciliari e sull’importanza della presenza di personale medico adeguato durante il parto. Molti esperti stanno esprimendo preoccupazioni riguardo alla gestione di situazioni critiche in contesti non ospedalieri, evidenziando la necessità di protocolli chiari e di un’assistenza sanitaria appropriata per garantire la sicurezza delle madri e dei neonati.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità locale e le autorità si preparano a seguire da vicino l’andamento delle indagini. La morte di una neonata è sempre un evento straziante, e le famiglie coinvolte meritano risposte chiare e tempestive per comprendere le cause di una tragedia così inaspettata.

La vicenda di Semonzo di Borso non è isolata e si inserisce in un contesto più ampio di discussione sui parti domiciliari e sulle loro implicazioni. Le famiglie che scelgono questa opzione devono essere informate sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare, per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.



