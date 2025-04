Neonata uccisa da un pitbull di famiglia in Ohio: la madre in lutto scrive sui social “Non capirò mai il perché”

Una neonata dell’Ohio è stata tragicamente uccisa da uno dei tre pitbull di famiglia, secondo quanto riferito dai genitori attraverso i social media.





“Non capirò mai il perché!” ha scritto su Facebook Mackenzie Copley, madre della piccola, pubblicando immagini della sua bambina di sette mesi mentre si coccolava con i cani di casa.

“Mi sento persa e distrutta. Era lo stesso cane che ogni giorno stava accanto alla mia bambina,” ha aggiunto nel suo post.

In una delle foto, Elizah Turner indossa un completino bianco e rosa a tema Minnie Mouse. I genitori hanno raccontato che la piccola era sempre sorridente.

Anche il padre, Kameron Turner, ha espresso il proprio dolore sui social.

“La vita è così ingiusta,” ha scritto. “Come posso andare avanti senza di lei?”

Il necrologio dedicato a Elizah recita: “Il suo volto illuminava ogni stanza, e la sua risata era contagiosa.”

Le circostanze esatte dell’incidente mortale non sono state chiarite. Secondo quanto riferito dalla polizia, la bambina è stata morsa da uno dei cani, ma l’evento si sarebbe sviluppato in modo improvviso e drammatico. Al momento non è noto quale dei tre animali abbia aggredito la neonata.

Dopo la tragedia, il Franklin County Animal Control ha preso in custodia i tre pitbull. L’ente si occuperà di completare le indagini e decidere quale sarà il destino degli animali.

La madre ha pubblicato diverse foto toccanti in cui si vede la piccola dormire sul divano accanto al cane, in una scena che fino a quel momento sembrava serena e amorevole. “Non capirò mai cosa sia successo,” ha scritto, esprimendo il suo sgomento.

La Polizia di Columbus ha definito l’accaduto un tragico incidente.

“Ci sono davvero poche parole per esprimere ciò che proviamo,” ha dichiarato il sergente James Fuqua a WBNS. “Tutti noi coinvolti in questa vicenda stiamo soffrendo come se quella bambina fosse nostra figlia, perché la maggior parte di noi è genitore e non riesce neppure a immaginare una scena simile.”