Neonato di 4 mesi deceduto per meningite fulminante al Meyer di Firenze

Una tragica morte colpisce la comunità di Firenze: un bambino di soli 4 mesi è deceduto per una meningite fulminante presso l’ospedale pediatrico Meyer. Il piccolo, residente in Barga, in provincia di Lucca, era giunto da appena un po’ di tempo al nosocomio fiorentino, il 30 dicembre 2024, perché le sue condizioni erano già gravissime al momento del ricovero.





Nonostante il personale medico abbia cercato di salvarlo con tutti i mezzi, il giorno stesso il bambino è deceduto. Secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie locali, il bambino non era vaccinato e gli esami avrebbero accertato la causa del decesso: un’infezione da meningococco B. Si tratta di un batterio responsabile di una forma grave e fulminante di meningite.

Il neonato era stato inizialmente preso in carico dal nosocomio barghigiano, dove era giunto il 29 dicembre dimostrando segni di malessere e una temperatura molto elevata. Dopo la somministrazione di tachipirina la temperatura, che tuttavia si era di nuovo alzata durante la notte, era calata temporaneamente. Il giorno dopo, visto il peggioramento delle sue condizioni, i medici l’avevano riportato in ospedale. Tutto ciò si era rilevato vano e il piccolo si era rapidamente aggravato e era stato preso in carico con l’elisoccorso del Meyer di Firenze, dove purtroppo non è riuscito a sopravvivere la notte.

Il professor Zaccaria Ricci, responsabile del reparto di Anestesia e Rianimazione del Meyer, ha dichiarato che nonostante gli interventi medici intensivi, “il decorso clinico è stato fulminante” e non una delle terapie somministrate è sortita l’effetto sperato.

La meningite è una infezione esplosiva delle membrane protettive che avvolgono il cervello e il midollo spinale. I sintomi tipici comprendono la febbre molto alta, il mal di testa e la rigidità del collo. Se non viene riconosciuta e trattata tempestivamente, è in grado di dare la morte in un paio di ore.

Si possono prevenire le cause di questa malattia attraverso la vaccinazione; i vaccini sono particolarmente efficaci per ridurre l’infezione da tre tipi di meningococco, dal pneumococco e dall’ Haemophilus influenzae di tipo b. I vaccini contro queste malattie sono raccomandati nei primi mesi di vita dello stesso e purtroppo non ci sarebbe mai dovuto essere la tragedia di oggi. Le esequie avranno luogo giovedì 2 gennaio ore 15:00 nella chiesa di Pieve Fosciana, con un mondo che piange per una perdita che si sarebbe potuta evitare.