New York, due ragazzine di 12 e 13 anni muoiono facendo ‘surf’ sulla metro: trovate sul tetto del treno





Tragedia nella metropolitana di New York, dove due giovanissime di 12 e 13 anni sono decedute mentre prendevano parte alla pratica del “subway surfing”. I loro corpi senza vita sono stati scoperti sul tetto di un convoglio diretto alla stazione di Marcy Avenue, nel quartiere di Brooklyn.





La terribile scoperta è avvenuta nelle prime ore di sabato, intorno alle 3 del mattino, quando il personale dei trasporti ha notato le due ragazze sul tetto del treno. Immediatamente è stato interrotto il servizio ferroviario e gli operatori hanno chiamato i soccorsi. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’intera stazione è stata chiusa per consentire le operazioni di recupero e di indagine. Durante le manovre di emergenza, i treni in transito hanno saltato la fermata. La polizia locale ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Il presidente della Metropolitan Transportation Authority, Demetrius Crichlow, ha confermato che le due giovani stavano praticando subway surfing, ovvero viaggiare aggrappandosi all’esterno dei vagoni. “È straziante che due ragazzine se ne siano andate perché in qualche modo pensavano che salire sul tetto di un vagone della metropolitana fosse un gioco accettabile”, ha dichiarato Crichlow, aggiungendo: “Genitori, insegnanti e amici devono essere chiari con i propri cari: salire sul tetto di un vagone della metropolitana non è ‘surfare’, ma è un suicidio”.

Il fenomeno del subway surfing non è nuovo nella metropolitana di New York. Negli ultimi anni, diversi adolescenti hanno perso la vita o riportato gravi ferite tentando l’impresa. Le autorità dei trasporti hanno intensificato le campagne di sensibilizzazione e chiesto alle principali piattaforme social di rimuovere i video che promuovono questa pratica. Solo nel 2023, sei persone hanno perso la vita mentre cercavano di “surfare” sui treni della città, cui si sono aggiunte altre cinque nell’anno successivo.



