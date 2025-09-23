nfermiera muore a 55 anni: scende dall’auto per chiudere il garage, ma viene investita dal suo veicolo





Un tragico incidente ha avuto luogo questa mattina, martedì 23 settembre, nei pressi dell’abitazione di Patrizia Sciambarella, una donna di 55 anni residente a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata investita dalla propria auto mentre cercava di chiudere la porta del garage. L’episodio è avvenuto poco prima delle 8:30 in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, un’area residenziale della cittadina.





All’arrivo dei soccorsi, Sciambarella si trovava in condizioni disperate. I paramedici, intervenuti con un’ambulanza del Soccorso Azzurro, un’automedica da Montichiari, e una squadra dei vigili del fuoco, hanno trovato la donna a terra, con un braccio bloccato sotto il veicolo e una ferita sanguinante alla testa, oltre a un trauma all’addome. Nonostante gli sforzi per trasportarla in codice rosso all’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, i medici hanno dovuto constatare il decesso della donna al suo arrivo al pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, che hanno effettuato i rilievi del caso. Secondo le informazioni raccolte, Sciambarella, che lavorava come infermiera, stava eseguendo le normali operazioni mattutine. Si presume che fosse uscita dal garage come di consueto e si fosse poi diretta per chiudere la porta basculante, ma avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano. Poiché il posto auto è situato in fondo a una leggera discesa, il veicolo avrebbe iniziato a muoversi autonomamente, travolgendola e sfondando la porta del garage.

La porta basculante è stata trovata aperta nella direzione opposta rispetto a quella usuale, e l’auto era accesa, in folle e senza freno a mano inserito. Questi dettagli hanno contribuito a chiarire la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia. La situazione ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità locale, che si è unita nel lutto per la prematura scomparsa della donna.

Patrizia Sciambarella era ben conosciuta nella sua comunità, non solo per la sua professione ma anche per il suo impegno nel sociale. La notizia del suo decesso ha colpito profondamente i familiari, gli amici e i colleghi, che hanno espresso la loro tristezza per la perdita di una persona così amata e rispettata.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza domestica e sull’importanza di prestare attenzione durante le operazioni quotidiane. La tragedia di Sciambarella è un tragico promemoria di come un attimo di distrazione possa avere conseguenze fatali. La comunità di Castiglione delle Stiviere si è mobilitata per offrire supporto alla famiglia della donna in questo momento difficile.

Le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per chiarire ulteriormente le circostanze dell’incidente e valutare se siano necessarie misure preventive per evitare simili tragedie in futuro. La speranza è che questo tragico evento possa servire da monito per tutti, sottolineando l’importanza di mantenere sempre la massima attenzione durante le attività quotidiane, specialmente quando si maneggiano veicoli.



