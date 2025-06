Nicola Panico e Francesca Parenti dicono sì per la seconda volta: scopri i dettagli delle loro nozze bis

Nicola Panico, ex protagonista di Temptation Island e noto per il suo passato “ingannevole” a Uomini e Donne con Sara Affi Fella, si è sposato per la seconda volta con Francesca Parenti. Il primo matrimonio risale al dicembre 2021, e la coppia è diventata genitori di un bambino, Salvatore, nello stesso anno. Per celebrare il loro amore, hanno organizzato una cerimonia in grande stile a Taormina, in Sicilia, alla presenza di parenti e amici.





Nicola Panico e Francesca Parenti, lontani dal mondo dello spettacolo e dei gossip, si sono giurati amore eterno per la seconda volta. Dopo le nozze ufficiali nel 2021, hanno deciso di organizzare un secondo matrimonio curato nei minimi dettagli, speciale come il primo. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Taormina, a pochi passi dal mare. Come mostrano gli scatti e i video degli invitati, i festeggiamenti si sono poi spostati in una location immersa nel verde. Mano nella mano, gli sposi hanno attraversato il centro della città siciliana, fotografati dai curiosi. Sui social sono state condivise anche immagini del ricevimento, tra fuochi d’artificio e il taglio di una torta a più piani.

Nicola Panico e Francesca Parenti avevano già raccontato il loro primo matrimonio nel 2021, condividendo sui social una foto mentre si scambiavano le fedi. All’epoca, la ragazza di origine siciliana, piuttosto riservata sulla sua vita privata, era incinta del loro primo figlio, Salvatore, che oggi ha quattro anni. Della loro storia d’amore non si hanno molte informazioni, a differenza del passato di Panico. Prima di conoscere la donna della sua vita, aveva partecipato a Temptation Island insieme alla fidanzata di allora, Sara Affi Fella. I due ingannarono il programma dicendo di essersi lasciati, così da spingere la ragazza a partecipare l’anno successivo come tronista a Uomini e Donne. Poco dopo, Panico ammise che in realtà non si erano mai lasciati e la tronista fu allontanata dal programma.