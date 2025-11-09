Nino D’Angelo, chi è la moglie Annamaria e cosa fa





Nino D’Angelo è innamorato pazzo di sua moglie, e basta guardarlo quando parla di lei per capirlo: gli si illuminano davvero gli occhi. Lei si chiama Annamaria. Stanno insieme da una vita — si sono sposati nel 1979, quindi fanno 45 anni di matrimonio, mica pochi. Da allora, Nino non si è mai staccato da lei. Quando racconta della sua famiglia, dice che Annamaria è sempre stata il suo punto di riferimento, la persona che lo ha tenuto in piedi nei momenti più difficili, la donna senza la quale non sa nemmeno immaginare la sua vita.





Ma chi è davvero Annamaria Gallo? Ogni tanto la vediamo sui social di Nino, ma solo quando lui le dedica qualche messaggio speciale, sempre romantico. Lei non ama la ribalta, preferisce restare nell’ombra.

Annamaria e Nino hanno due figli, Antonio e Vincenzo. Si sono conosciuti da ragazzi e da allora non si sono mai lasciati. All’inizio Nino non era ancora famoso, stava appena iniziando a muovere i primi passi nella musica e in televisione.

Spesso Nino ha raccontato come ha conosciuto sua moglie: è stato proprio suo padre, il professor Gallo, a presentarli. Nino frequentava spesso casa loro, e quello che sarebbe diventato suo suocero lo ha preso sotto la sua ala, gli ha dato una mano a togliersi dalla strada. Poi si è innamorato di Annamaria, ed è una storia che va avanti praticamente da sempre. Lei è stata il suo sostegno, nei momenti belli e in quelli più difficili.

Tempo fa, Nino ha raccontato a Mara Venier il suo periodo più buio, quando ha lottato con la depressione e ha pensato anche al peggio. In quei momenti, il supporto di Annamaria è stato fondamentale, una vera ancora di salvezza. Lei, a differenza di lui, non ama stare davanti alle telecamere. Lo sostiene sempre, ma dietro le quinte, mai sotto i riflettori.

In tutti questi anni, mentre Nino costruiva la sua carriera, Annamaria si è dedicata alla famiglia e oggi si prende cura anche dei vicini. Vivono a Roma, ma tornano spesso a Napoli, nel quartiere dove Nino è cresciuto. Hanno anche una casa bellissima in Calabria, una villa immersa nel verde, con piscina e tutto quello che serve per rilassarsi durante le vacanze.



