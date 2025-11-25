Noemi Bocchi sotto inchiesta per aver lasciato da sola in casa la figlia più piccola di Totti





Francesco Totti e Noemi Bocchi sono coinvolti in un’inchiesta per abbandono di minore, accusati di aver lasciato soli a casa i figli di Bocchi e la figlia di Totti, avuta dalla sua ex moglie Ilary Blasi. Le indagini sono state avviate dopo che Blasi ha presentato una denuncia, segnalando che i tre bambini, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, erano stati lasciati incustoditi mentre i due adulti si trovavano a cena. L’episodio risale al 26 maggio 2023.





Dopo la denuncia di Blasi, la Procura di Roma ha inizialmente deciso di archiviare il caso. Tuttavia, gli avvocati di Blasi hanno contestato questa decisione, portando a una riapertura delle indagini. Oltre a Totti e Bocchi, anche la tata dei bambini è finita sotto inchiesta, accusata di aver fornito false dichiarazioni riguardo alla sua presenza nell’appartamento durante l’assenza dei genitori. Inoltre, un dirigente di polizia è stato coinvolto per aver avvisato Totti dell’arrivo di una pattuglia, permettendogli di rientrare in tempo.

Secondo le informazioni emerse, il 26 maggio 2023, la figlia di Totti, Isabel, era affidata al padre. Durante una telefonata, Blasi si sarebbe accorta che la bambina era sola in casa e avrebbe immediatamente avvertito Totti e la madre della situazione. Alle 22:56, Blasi ha contattato il 112, esprimendo preoccupazione per i tre bambini lasciati soli, soprattutto per il fatto che Isabel aveva in passato avuto problemi respiratori e necessitava di un controllo.

La pattuglia di polizia è arrivata sul posto alle 23:20, ma ha atteso nel piazzale per l’arrivo di personale femminile. Nel frattempo, un dirigente di polizia avrebbe contattato l’ex capitano della Roma per informarlo della situazione. Intorno alle 23:50, il figlio maggiore di Totti e Blasi è giunto sotto casa e ha potuto entrare nell’appartamento. Solo sette minuti dopo, alle 23:57, è arrivata la tata, che vive nello stesso palazzo. La donna ha affermato agli agenti di polizia di essere stata presente nell’appartamento dalle 21:00 fino a mezzanotte, ma questa affermazione è stata contestata.

Nonostante le circostanze, la Procura ha richiesto l’archiviazione del caso, sostenendo che i bambini non avessero corso un pericolo concreto durante l’assenza dei genitori. Tuttavia, i legali di Ilary Blasi hanno deciso di opporsi a questa richiesta, sottolineando che non esisteva un incarico formale per la tata e che la figlia di Totti non era con gli altri due bambini, ma vagava da sola nell’appartamento. Hanno inoltre evidenziato che per almeno 40 minuti non c’era alcun adulto presente e che la polizia non era intervenuta tempestivamente. Totti avrebbe impiegato quasi 30 minuti per rientrare dopo essere stato avvisato della situazione.

Questo episodio ha sollevato interrogativi non solo sulla responsabilità dei genitori, ma anche sulla gestione della situazione da parte delle autorità. Le indagini continuano a svilupparsi, e si attende di vedere come evolverà il caso. La questione dell’abbandono di minore è particolarmente delicata e suscita forti emozioni, specialmente quando coinvolge figure pubbliche come Totti e Bocchi.



