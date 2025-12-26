Noemi perde la vita a 37 anni la Vigilia di Natale: l’auto si ribalta a Villacidro





Un grave incidente si è verificato lungo la strada statale 196, nel territorio di Villacidro, in Sardegna, la sera della Vigilia di Natale. Noemi Collu, 37 anni, ha perso la vita dopo che la sua auto, una Ford Focus, è uscita di strada mentre percorreva il tratto che collega Villacidro a Gonnosfanadiga.





L’allerta è scattata poco prima delle 21:30. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, Collu stava guidando lungo la statale quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha sbandato, ribaltandosi più volte prima di schiantarsi violentemente contro un albero situato ai margini della carreggiata.

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono giunte le ambulanze del 118 provenienti da Guspini e San Gavino Monreale. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la donna, ma le gravi ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali: il decesso è stato dichiarato sul luogo dello schianto. Anche i carabinieri dell’aliquota Radiomobile sono intervenuti per effettuare i rilievi e gestire la viabilità nella zona.

Le forze dell’ordine hanno il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi, che potrebbe spaziare da un malore improvviso a una possibile distrazione, fino a un guasto meccanico o alle condizioni del manto stradale. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze esatte che hanno portato a questa tragedia.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza dell’area, la statale 196 è rimasta inizialmente chiusa al traffico. Successivamente, la circolazione è stata riaperta a senso unico alternato, ma i rallentamenti si sono protratti per gran parte della serata, creando disagi agli automobilisti.

La notizia della morte di Noemi Collu ha rapidamente suscitato un profondo cordoglio nella comunità di Villacidro, colpita da questa improvvisa perdita avvenuta nella notte di Natale. La tragedia ha lasciato un segno profondo tra amici e familiari, che ricordano Collu come una persona amata e rispettata.

Il tragico incidente di Noemi Collu riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre attuale che richiede una costante vigilanza da parte di tutti gli utenti della strada. Le autorità locali e le forze dell’ordine stanno lavorando per garantire che simili eventi non si ripetano in futuro, promuovendo campagne di sensibilizzazione sulla guida sicura e l’importanza di prestare attenzione alla strada.



