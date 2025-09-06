“Non ci fermiamo”: Striscia La Notizia torna a novembre nonostante i cambiamenti in palinsesto





Striscia La Notizia sta per tornare, ragazzi, segnatevelo sul calendario: novembre si avvicina e la banda di Antonio Ricci è pronta a riprendere il tg satirico che ci accompagna da secoli (ok, forse esagero, ma ci siamo capiti). L’annuncio è arrivato direttamente da Jimmy Ghione, storico inviato dal ciuffo ribelle, che durante l’evento “Protagonisti” a La Spezia ha tranquillizzato tutti: “Ci sono stati dei cambiamenti con la Ruota della Fortuna, ma noi ci saremo”.





Insomma, niente panico: Striscia mica sparisce così, eh! C’è stato solo un po’ di casino con i palinsesti Mediaset perché, diciamocelo, Gerry Scotti con la sua Ruota della Fortuna sta spaccando e tiene testa pure alla Rai in quella fascia oraria. Quindi, per non fare torto a nessuno (e magari anche per un po’ di scaramanzia), hanno deciso di ripartire la seconda settimana di novembre. “La prima puntata di Striscia fu a novembre, quindi ci sta, no? E poi c’è la settimana dei morti, dei santi… non è aria per cominciare”, ha detto Ghione, uno che di Striscia ne ha viste tante.

E mentre tutti chiacchierano su ascolti, record, e chi vince la gara dell’access prime time, Ghione l’ha buttata lì senza tanti giri di parole: “Gerry sta andando fortissimo, siamo contenti, siamo una famiglia. Ma l’anno scorso Striscia è stato il programma più visto di Canale 5 e ricominciamo senza problemi”. Tradotto: fatevi pure tutte le chiacchiere che volete, ma Striscia c’è e ci sarà.

La vera domanda adesso è: quando finirà ‘sta benedetta Ruota della Fortuna? Scotti, in un fuorionda diventato virale sui social, ci ha scherzato sopra: “Vi avevo detto che ci saremmo visti fino a luglio… poi agosto, poi settembre. È arrivato settembre, vi dico che ci vedremo fino alle castagne e probabilmente fino ai panettoni”. In pratica, non lo sa nessuno quando chiuderà.

Se la Ruota resta in onda ancora per un po’, Striscia magari si sposta d’orario? Boh, per ora tutto top secret. Tocca aspettare che si decidano. Nel frattempo, abituatevi all’idea: tra poco tornano le veline, i servizi di Staffelli e tutte le follie di Striscia. Pronti o no, novembre è già dietro l’angolo.



