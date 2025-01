“Non mi ha dato modo di parlarti”: Lorenzo sfoga la sua rabbia dopo la ramanzina di Alfonso Signorini al Grande Fratello

Lorenzo scoppia in un furioso sfogo dopo le critiche ricevute da Alfonso Signorini, accusando Helena di maleducazione e facendo infuriare il pubblico.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, le tensioni tra i concorrenti sono esplose, con Lorenzo che ha avuto uno sfogo acceso contro Helena Prestes dopo una ramanzina ricevuta da Alfonso Signorini. La scena, girata durante una chiacchierata nel giardino della casa, ha scatenato una discussione che ha diviso i fan del programma.





Lorenzo, visibilmente irritato, ha spiegato che non accettava di essere messo sotto accusa dal conduttore per colpa di un altro inquilino. “Non accetto di essere messo sotto accusa per certe cose. Se sono stato ripreso, la colpa non è mia”, ha dichiarato. L’accusa lanciata da Lorenzo a Helena, riguardava il suo comportamento, che lui ha giudicato poco educato. “Ti trovo poco educata col gruppo, passami il termine. So che i tuoi genitori ti hanno insegnato l’educazione, ma tu l’hai espressa poco”, ha spiegato con fermezza.

La risposta di Helena, però, non si è fatta attendere. La modella ha risposto con calma, ma decisa: “Pensi che io sia maleducata e che non faccia parte del gruppo. È una tua opinione e la rispetto, ma non posso fare altro”. Helena ha anche accusato Lorenzo di aver scelto di attaccarla per comodità: “Hai osservato la situazione di questa Casa e hai deciso di venirmi contro perché ti veniva comodo”. La tensione tra i due è rapidamente salita, con i toni della discussione che si sono fatti sempre più accesi.

Lorenzo, esasperato, ha continuato a ribadire il suo punto di vista e ha lanciato un’ulteriore accusa: “Se Alfonso è venuto qua e mi ha fatto una m***, la colpa è stata tua. Il tuo comportamento ha influenzato la mia convivenza qua dentro e quella di tutti”. La ramanzina ricevuta da Signorini aveva, infatti, contribuito a alimentare il risentimento di Lorenzo, che si è sentito ingiustamente accusato per le azioni di altri concorrenti.

Nel finale della discussione, Lorenzo ha lanciato una stoccata decisiva: “Io mi reputo una persona molto per bene e non metto in dubbio che lo sia anche tu, ma non ti sai controllare. Mai”. Questo scambio di parole ha lasciato un segno profondo, sia nei concorrenti che nel pubblico, scatenando una serie di reazioni sui social. Alcuni fan hanno sostenuto Lorenzo, mentre altri si sono schierati dalla parte di Helena, accusando il modello di voler solo creare problemi.

Questa discussione dimostra ancora una volta come i rapporti all’interno della casa possano deteriorarsi velocemente, soprattutto quando incomprensioni e tensioni si accumulano nel tempo. Non è ancora chiaro come evolveranno le dinamiche tra i due, ma una cosa è certa: lo scontro ha scosso entrambi, e il Grande Fratello si prepara ad affrontare altre tempeste.