“Non prendermi per il C##o”: Signorini smaschera Zeudi al Grande Fratello, tensione alle stelle

Durante la puntata del 23 gennaio, Signorini ha criticato Zeudi di Palma, mettendo in luce le sue contraddizioni e generando un clima di forte tensione nella casa.

Il ritorno di Helena nella casa del Grande Fratello ha avuto un impatto esplosivo, scatenando reazioni a catena tra i concorrenti. Ma a farne le spese è stata soprattutto Zeudi, presa di mira dal conduttore Alfonso Signorini durante la puntata del 23 gennaio. Il clima si è surriscaldato quando Signorini ha interrogato Helena sui suoi sentimenti per gli altri concorrenti, in particolare per Javier Martinez. Helena ha ammesso: “Sono uscita da qua che lo pensavo tantissimo. Mi è mancato”, aggiungendo che, nonostante la sua connessione con Javier, sentiva di essere stata sempre una seconda opzione per lui. “Non voglio più essere la seconda opzione di nessuno”, ha dichiarato.





Successivamente, Signorini ha voluto sapere anche da Helena cosa pensasse di Zeudi, con la modella brasiliana che ha risposto: “Il mio cuore è diviso. Lei mi ha sempre guardato negli occhi e questo per me è tanto”. Per Helena, bastava uno sguardo per capirsi, e ammetteva di sentire la sua mancanza.

Ma è stato quando Signorini ha puntato Zeudi che la situazione è diventata tesa. Il conduttore, infatti, ha chiesto direttamente a Zeudi: “Quella con Javier è stata una storia montata solo per avere una clip?” Zeudi, visibilmente imbarazzata, non ha risposto, alimentando ulteriormente i dubbi su di lei. I telespettatori non hanno tardato a farsi sentire, accusando Zeudi di agire solo per guadagnare visibilità davanti alle telecamere. Su X, un commento recitava: “Perfino Signorini si è accorto che stai mentendo, ora per dignità dovresti andartene o, in alternativa, stare in silenzio fino alla fine del programma”.

Nel frattempo, Helena è stata una delle quattro concorrenti ripescate, insieme a Jessica, Iago, ed Eva, mentre per Federica e Michael non c’è stata possibilità di ritorno. Il loro percorso al Grande Fratello è ufficialmente concluso.

Il confronto tra Signorini e Zeudi ha mostrato come il clima nella casa si stia facendo sempre più teso e carico di conflitti. Le dinamiche tra i concorrenti stanno cambiando rapidamente e la competizione si fa sempre più intensa, con i telespettatori che seguono con crescente interesse ogni sviluppo.