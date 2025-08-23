Non torna a casa dopo essere uscito per il gregge: morto il pastore Samuele Guggia a Dosso





Samuele Guggia, pastore di 39 anni, è stato ritrovato morto a Dosso del Liro (Como) dopo essere scomparso ieri. L’uomo si era allontanato per cercare il suo gregge di capre e non era più rientrato.





Le ricerche, avviate nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto nei pressi di Gravedona (Sondrio), hanno coinvolto i Carabinieri di Menaggio e diverse squadre dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 00:20 nella zona dell’alpe Peragna, nei pressi del monte Duria, dopo la segnalazione della compagna del 39enne. La donna ha riferito che l’uomo, residente in zona, si era allontanato nella mattinata di venerdì 22 agosto per rintracciare il suo gregge, senza più fare ritorno.

Gli animali sono stati ritrovati, ma di Guggia non si aveva ancora alcuna traccia fino al ritrovamento di questa mattina, quando l’elicottero dei vigili del fuoco lo ha individuato dall’alto. I soccorritori si stanno calando per recuperare il corpo. Questa mattina era stata inoltre ritrovata l’auto di Guggia, una Fiat Doblò, in un parcheggio da cui partono alcuni sentieri.

Le cause del decesso non sono ancora note, ma si ipotizza una caduta accidentale.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco con l’Unità di Comando Locale di Como, le squadre del distaccamento di Dongo e gli specialisti del nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Da Milano e Varese sono stati attivati anche droni, inclusa l’unità Dedalo, per le ispezioni aeree delle aree di difficile accesso. A supporto delle operazioni è intervenuto anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco decollato da Malpensa.



