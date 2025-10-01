“Non va bene, sono due maschi bianchi”: la parassita di Bonelli si collega dalla crociera e fa ridere l’Italia intera

L’eurodeputata Benedetta Scuderi, membro di Avs, è stata intervistata da Parenzo mentre partecipava alla Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria verso Gaza. Durante l’intervista, ha definito il piano di pace in 20 punti, proposto dal presidente Donald Trump a Benjamin Netanyahu, un accordo “coloniale” poiché concepito da due “maschi bianchi” senza coinvolgimento palestinese, sottolineando così la sua visione critica nei confronti dell’iniziativa.





Il piano, reso pubblico dalla Casa Bianca dopo giorni di discussioni, mira a mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza, che ormai dura da quasi due anni, contemporaneamente al rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. Trump e Netanyahu hanno presentato il piano in una conferenza congiunta alla Casa Bianca, con Netanyahu che ha espresso un cauto sostegno.

Il progetto prevede molteplici punti chiave tra cui la deradicalizzazione di Gaza, che dovrà diventare una zona libera dal terrorismo, e la completa ricostruzione della regione a beneficio della popolazione locale. Se accettato, vi sarà una tregua immediata con il ritiro delle forze israeliane dalla linea concordata, e la sospensione di tutte le operazioni militari fino al completamento del ritiro.

A seguito dell’approvazione pubblica da parte di Israele, è previsto il rilascio degli ostaggi entro 72 ore, sia vivi che deceduti. Israele libererà poi 250 detenuti condannati all’ergastolo e altre 1.700 persone arrestate dopo l’7 ottobre 2023, incluse donne e bambini.

Il piano prevede anche una concessione di clemenza ai membri di Hamas che accetteranno la convivenza pacifica e la smilitarizzazione, con un passaggio sicuro per chi desideri lasciare Gaza. Il flusso di aiuti umanitari sarà garantito senza interferenze tramite le Nazioni Unite e le sue agenzie.

La governance di Gaza sarà affidata a un comitato tecnico e apolitico supervisionato da un nuovo organismo internazionale di transizione denominato “Consiglio di pace”, presieduto dal presidente Donald J. Trump e con la partecipazione di altri leader internazionali, tra cui l’ex primo ministro britannico Tony Blair. Questo organo avrà il compito di stabilire standard internazionali per un governo moderno, promuovendo investimenti e opportunità economiche.

Tra i punti più rilevanti vi è la totale smilitarizzazione di Gaza, con la distruzione delle infrastrutture terroristiche di Hamas e il disarmo confermato da osservatori indipendenti. Una forza di stabilizzazione internazionale temporanea, guidata da paesi arabi e sostenuta dagli Stati Uniti, garantirà la sicurezza interna e lungo i confini, in coordinamento con Israele.

Israele si impegna a non occupare né annettere Gaza, ma manterrà una presenza di sicurezza perimetrale fino al raggiungimento di sufficiente sicurezza. Il piano prevede inoltre l’avvio di un dialogo interreligioso e un percorso credibile verso l’autodeterminazione palestinese, con gli Stati Uniti che facilitano un dialogo politico tra israeliani e palestinesi per una coesistenza pacifica e prospera.

Durante la trasmissione televisiva “L’aria che Tira” su La7, la discussione tra Benedetta Scuderi e il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha evidenziato un acceso confronto. Scuderi ha criticato il ruolo esclusivo di Hamas nel conflitto, mentre Gasparri ha sottolineato il pericolo rappresentato dal gruppo terrorista e chiesto a Scuderi di parlare del rilascio degli ostaggi israeliani.

Il contesto della Flotilla, a cui Scuderi partecipa, è caratterizzato da tensioni elevate tra la Marina israeliana e la flottiglia stessa, a testimonianza delle complesse dinamiche che accompagnano il conflitto. Nonostante le difficoltà e gli avvertimenti delle autorità italiane sulla sicurezza in mare, la missione prosegue con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza.

Questa iniziativa umanitaria e il dibattito politico che ne è seguito riflettono l’intensa polarizzazione e le sfide che caratterizzano la ricerca di una soluzione duratura nella regione.