Nonnina 80enne sorpresa a rigare le auto: fermata dai carabinieri dopo la messa domenicale





Un episodio singolare ha avuto luogo nel piccolo comune montano di Santa Maria Maggiore, situato nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove una donna di 80 anni è finita nei guai a causa di un gesto impulsivo. La pensionata, originaria del Novarese, si trovava in zona per trascorrere le sue vacanze e, come di consueto, si era preparata per andare a messa. Tuttavia, durante il tragitto verso la chiesa, ha compiuto un atto di vandalismo che ha sorpreso i residenti e ha portato a una denuncia.





Secondo quanto riportato da La Stampa, la donna, che era uscita di casa per recarsi al luogo di culto, ha manifestato un comportamento anomalo lungo il percorso. Le ragioni di questo scatto d’ira rimangono ancora da chiarire, ma sembra che le auto parcheggiate lungo la strada le abbiano creato qualche fastidio, al punto da spingerla a reagire in modo inaspettato. In un momento di frustrazione, ha estratto un mazzo di chiavi dalla borsetta e ha iniziato a rigare le fiancate di cinque vetture fermate lungo il suo cammino.

Dopo aver compiuto il gesto, la donna ha continuato il suo tragitto senza apparente preoccupazione e si è diretta in chiesa per assistere alla messa. Tuttavia, al termine del rito religioso, è stata accolta da una scena inaspettata. All’esterno della chiesa, infatti, l’anziana ha trovato i carabinieri e alcuni proprietari delle auto danneggiate, visibilmente infuriati per quanto accaduto.

Alcuni testimoni, che avevano notato il comportamento sospetto della donna, avevano già allertato le forze dell’ordine e immortalato il suo gesto con fotografie e video. Queste prove hanno fornito un quadro chiaro della situazione e hanno portato all’intervento dei carabinieri, che hanno fermato la donna al suo uscita dalla chiesa. Interrogata riguardo al suo comportamento, ha negato ogni accusa, nonostante le evidenze raccolte dai testimoni.

I cinque proprietari delle auto danneggiate hanno deciso di sporgere denuncia contro di lei. In base alle testimonianze e alle prove fotografiche, la donna è stata accusata di danneggiamento aggravato, un reato che comporta conseguenze legali significative. Le autorità stanno ora procedendo con le indagini per chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto e valutare le eventuali responsabilità.

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento degli automobilisti e dei pedoni nelle aree residenziali e turistiche. La comunità di Santa Maria Maggiore è rimasta scossa da quanto accaduto, considerando che la donna, nonostante la sua età avanzata, aveva sempre goduto di una buona reputazione tra i residenti.

Il caso ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a riflessioni più ampie sulla salute mentale e il benessere degli anziani, evidenziando come eventi inaspettati possano verificarsi anche in contesti quotidiani e apparentemente tranquilli. Le autorità locali stanno ora monitorando la situazione, assicurandosi che simili episodi non si ripetano in futuro.

L’anziana, pur essendo stata denunciata, ha suscitato anche un certo grado di comprensione tra i membri della comunità, che riconoscono come la vita possa riservare sorprese e come il comportamento umano possa essere influenzato da fattori esterni e interni. Tuttavia, è importante che ogni atto di vandalismo venga affrontato con serietà, per garantire la sicurezza e il rispetto reciproco tra i cittadini.



