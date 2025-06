Novità inquietanti nel campo di Montecatini: nuovi resti umani individuati durante gli scavi

Nella giornata di mercoledì 11 giugno 2025, nel terreno di Montecatini e nel giardino dell’abitazione di Monsummano Terme di Vasile Frumuzache, sono riaffiorati una ciocca di capelli, un paio di slip e una vertebra umana, alimentando il sospetto dell’esistenza di vittime aggiuntive.





Il rinvenimento è avvenuto durante le operazioni di scavo condotte con ruspe, volte a recuperare elementi sepolti nel bosco delle Panteraie e nei terreni limitrofi, dove erano già emersi i corpi di Denisa Paun (30 anni) e Ana Maria Andrei (27 anni), uccise da Frumuzache e abbandonate negli stessi luoghi.

Gli indizi – che comprendono una ciocca di capelli, un paio di slip sotterrati e, soprattutto, una vertebra – potrebbero appartenere a un’altra persona. Questa circostanza rafforza l’ipotesi di omicidi multipli, forse perpetrati con modalità analoghe a quelle già accertate.

Parallelamente, nelle stesse ore, gli inquirenti hanno intensificato i controlli nell’abitazione di Monsummano Terme, sequestrando oggetti preziosi per l’indagine: rimasugli della valigia impiegata per occultare il corpo di Paun, quattro coltelli danneggiati da rogo, nonché quattro telefoni cellulari rinvenuti in casa e nell’automobile dell’indagato.

Questa scoperta rappresenta una svolta significativa: se risulteranno pertinenti, i reperti potrebbero attribuire a Frumuzache ulteriori omicidi, insinuando il possibile coinvolgimento in una rete criminale dedita allo sfruttamento e controllo delle vittime, in particolare del mondo della prostituzione. Tali sospetti trovano conferma nelle indagini che valutano se egli fosse un “esecutore” incaricato di azioni punitive nei confronti di donne ribelli.

Le autorità stanno avviando analisi scientifiche approfondite – sopralluoghi, esami forensi e comparazione del Dna – al fine di stabilire se questi oggetti e resti ossei possano essere riconducibili a soggetti scomparsi, rafforzando l’ipotesi di un serial killer o di un’organizzazione criminale.

Ora, l’attenzione investigativa si concentra anche sulla verifica di possibili legami tra Frumuzache e persone scomparse in contesti analoghi, nonché sullo screening di annunci sospetti o testimonianze anecdottiche che possano condurre all’identificazione di nuove vittime potenziali.