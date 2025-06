Nuova terapia con cellule staminali per invertire la paralisi entra nella fase di sperimentazione sull’uomo

Un trattamento innovativo potrebbe rivoluzionare la medicina rigenerativa e restituire la mobilità a milioni di persone con lesioni al midollo spinale





Una svolta storica nella medicina rigenerativa: una terapia rivoluzionaria a base di cellule staminali nervose ha ufficialmente iniziato la sperimentazione clinica sull’uomo con l’obiettivo di invertire la paralisi causata da lesioni al midollo spinale. Lo ha annunciato il portale scientifico ZME Science, che ha seguito da vicino lo sviluppo del trattamento denominato XS228.

Cellule staminali riprogrammate per rigenerare il midollo

La terapia XS228 si basa sull’impiego di neuroni coltivati in laboratorio, derivati da cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC, induced pluripotent stem cells). Queste cellule sono ottenute ripartendo da cellule adulte di donatori e riprogrammate fino a tornare a uno stadio primitivo, per poi essere trasformate in precursori neuronali, ovvero cellule in grado di rigenerare il tessuto spinale danneggiato.

Si tratta di una tecnologia estremamente avanzata che consente, in teoria, di riparare o sostituire i neuroni lesionati nel midollo spinale, riattivando le funzioni motorie compromesse.

I test preclinici condotti su modelli animali paralizzati hanno dato risultati sorprendenti. La somministrazione della terapia ha permesso agli animali di recuperare la capacità di muoversi, grazie alla formazione di nuovi assoni (le prolunghe dei neuroni) e al ristabilimento delle connessioni con le cellule nervose dell’ospite. Un risultato che ha aperto la strada alla sperimentazione sugli esseri umani.

Attualmente, la Cina è il primo Paese al mondo ad avviare una sperimentazione registrazionale su soggetti umani per testare la sicurezza e l’efficacia di XS228. Questo tipo di studio è fondamentale per valutare se i benefici osservati negli animali si possano replicare anche negli esseri umani, e rappresenta un passaggio cruciale verso l’approvazione della terapia a livello globale.

Se gli esiti saranno positivi, la terapia potrà essere distribuita in forma standardizzata, diventando una soluzione pronta all’uso per milioni di pazienti nel mondo.

Oggi, le lesioni al midollo spinale rappresentano una delle condizioni più devastanti e invalidanti: spesso causano una paralisi permanente, con un impatto profondo sulla qualità della vita dei pazienti. La possibilità di invertire questo danno tramite una terapia cellulare rigenerativa sarebbe un traguardo senza precedenti.

Se approvata, XS228 potrebbe offrire una cura concreta e replicabile, ridando indipendenza e mobilità a milioni di persone nel mondo che convivono con la disabilità.

Un passo decisivo nella medicina rigenerativa

Questa iniziativa rappresenta una pietra miliare nella storia della medicina rigenerativa. Per la prima volta, la scienza è a un passo dal riparare direttamente i danni al sistema nervoso centrale con una tecnologia avanzata e potenzialmente accessibile su larga scala.

Gli esperti vedono in XS228 un punto di svolta, capace non solo di cambiare la vita dei singoli pazienti, ma di trasformare radicalmente il trattamento delle lesioni spinali in ambito medico.

La comunità scientifica e i pazienti di tutto il mondo guardano ora con speranza ai risultati di questa sperimentazione. Se tutto andrà come previsto, la fine della paralisi potrebbe non essere più solo un sogno.