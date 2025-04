Nuovo colpo di scena per Zeudi: si svela un legame inaspettato con un ex gieffino dopo il Grande Fratello.

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello, Zeudi è tornata al centro dell’attenzione per un clamoroso gossip riguardante la sua vita sentimentale. Si vocifera che la modella abbia avuto una relazione con un noto vip italiano, il quale ha partecipato al reality show di Canale 5 qualche anno fa. Questo flirt, fino ad ora sconosciuto, non era emerso durante la permanenza di Zeudi nella casa di Alfonso Signorini.





Con la conclusione del programma, sono cominciate a circolare indiscrezioni su questo legame tra Zeudi e il vip, rivelando dettagli inediti sulla sua vita privata. Anche il sito Fanpage aveva precedentemente trattato questa vicenda, ma all’epoca Di Palma non era ancora così nota al grande pubblico.

A fornire informazioni su questa presunta relazione è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha utilizzato il suo profilo Instagram per divulgare la notizia. Secondo quanto riportato, una follower della Marzano ha collegato Zeudi a Manuel Bortuzzo, affermando: “Deia, buongiorno, su X circola voce che Zeudi e Manuel Bortuzzo siano stati insieme in passato. Ci sono le prove di like reciproci, articoli di Fanpage e anche in una foto di Manuel si intravede lei (la sua sagoma)”.

Manuel Bortuzzo, nuotatore e ex concorrente del Grande Fratello, è tornato recentemente alla ribalta anche per la condanna in primo grado subita dalla sua ex, Lulù Selassiè, per stalking nei suoi confronti. Questo episodio ha riacceso l’interesse dei media su Bortuzzo, rendendo ancora più intrigante la possibilità di un legame con Zeudi.

La rivelazione di questo presunto flirt ha suscitato un notevole clamore tra i fan e i seguaci dei due protagonisti, che sono ora curiosi di scoprire ulteriori dettagli sulla natura di questa relazione. La community online si è mobilitata per cercare conferme e approfondimenti, alimentando il dibattito su social media e forum dedicati al gossip.

In effetti, il mondo del gossip è sempre in fermento, e la connessione tra Zeudi e Bortuzzo potrebbe rivelarsi un argomento di discussione per molto tempo. Con l’interesse crescente attorno a entrambi, è probabile che emergano ulteriori informazioni che potrebbero chiarire o complicare la situazione.