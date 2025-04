“Oh, ma guardate!” Grande Fratello: Alfonso mostra la foto di Chiara per superare la crisi. L’attenzione si concentra proprio su quel particolare

Al termine della diciottesima edizione del Grande Fratello, in cui Jessica Morlacchi è stata proclamata vincitrice, è emersa una notizia che ha rapidamente fatto il giro dei social: una presunta rottura tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Secondo quanto riportato, i due avrebbero avuto un acceso litigio dietro le quinte del reality show, con diverse testimonianze di chi era presente in studio a confermare l’accaduto. Le indiscrezioni suggerivano che la lite fosse stata particolarmente intensa, alimentando sospetti su una crisi tra i due ex concorrenti.





Le voci circolate sui social indicavano che il litigio fosse in parte dovuto a gelosie, con alcuni utenti che sostenevano che Chiara fosse troppo concentrata su Lorenzo. “Hanno litigato dietro le quinte”, si leggeva nei commenti, con alcuni utenti che descrivevano la situazione come una vera e propria “rissa” verbale. Tuttavia, nonostante la diffusione di queste notizie, le voci sono state rapidamente smentite grazie a un gesto di Alfonso D’Apice, il quale ha deciso di mettere a tacere i pettegolezzi.

Nella serata successiva, Alfonso ha pubblicato su Instagram una foto in cui si possono vedere le mani di Chiara e sue appoggiate su delle lenzuola, accompagnata dalla didascalia in napoletano “come ve lo spiego”, seguita da un cuore. Questo gesto ha fatto immediatamente il giro dei social, contribuendo a rassicurare i fan sulla relazione tra i due.

In aggiunta, Alfonso ha condiviso un’altra immagine di Chiara mentre mangiava un panino del McDonald’s. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione dei fan è stato un peluche a forma di maiale posizionato accanto a lei, con la scritta “La mia Peppa”. Questo riferimento ironico si ricollegava a un soprannome affibbiato da parte del fandom di Helena a Chiara, che era stata soprannominata “Peppa Pig”, un chiaro rimando al noto personaggio dei cartoni animati. Durante i mesi precedenti, il fandom aveva preso di mira Chiara con battute sul suo aspetto fisico, alimentando una forma di body shaming.

Il gesto di Alfonso D’Apice ha suscitato una reazione positiva tra i fan di Chiara, i quali hanno apprezzato il suo modo di difendere e supportare la fidanzata. “Sono veramente schifata da quello che ha dovuto leggere sta ragazza una volta uscita… mesi e mesi di body shaming perpetuato dalle Heleners, madri, nonne, ragazze, studentesse e no. Quel pupazzo cara Chiara rappresenta ciò che sono le Heleners, dei porci non te”, ha commentato un utente su X, dove molti fan hanno condiviso la foto della storia Instagram di Alfonso.

Un altro utente ha riconosciuto l’intento di Alfonso, sottolineando che probabilmente il suo obiettivo fosse quello di aiutare Chiara a superare le difficoltà e le umiliazioni subite sui social. “Il fatto che probabilmente lui stia facendo questo per non farle vivere male la merda che hanno scritto e detto su di lei in questi mesi”, si leggeva in un altro post, dimostrando quanto il gesto di Alfonso sia stato apprezzato dalle fan della terza classificata al Grande Fratello.

Nel complesso, la situazione tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sembra essere meno grave di quanto inizialmente ipotizzato. I due continuano a mostrarsi uniti, nonostante le voci di crisi, e il supporto reciproco è evidente. La loro relazione, messa alla prova dalle pressioni esterne e dalle critiche sui social, ha trovato una nuova dimensione attraverso gesti di affetto e solidarietà.