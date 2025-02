Olly dopo il trionfo a Sanremo: “Non sapevo come comportarmi, mi ha travolto tutto. Ho bisogno di tempo per capire”

Il vincitore di Sanremo 2025, Olly, racconta la sua esperienza tra emozioni travolgenti, critiche e sogni per il futuro. Scopri tutti i dettagli.





Il giovane cantante Olly, nome d’arte di Federico Olivieri, ha conquistato il pubblico e la critica vincendo la 75esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Balorda Nostalgia”. L’artista, ospite a Domenica In Speciale Sanremo, non ha nascosto la sua emozione nel ripercorrere i momenti salienti della proclamazione che lo ha visto trionfare.

“Non me lo aspettavo, sono venuto qui solo per cantare la mia canzone. Ho ricevuto un amore incredibile sia dal pubblico che da chi mi sta vicino. Non posso essere più felice di così”, ha dichiarato Olly a Mara Venier, visibilmente commosso.

Olly e il dopo Sanremo: tra emozioni e normalità

La vittoria a Sanremo 2025 ha lasciato un segno profondo nel cuore del cantante genovese. “Appena esco da qui, voglio tornare dalla mia famiglia per ritrovare un po’ di vita normale”, ha spiegato Olly, raccontando come la prima telefonata dopo il trionfo sia stata ai suoi genitori. “Quando mi hanno annunciato vincitore, sembrava mi fosse successo qualcosa di brutto. Fin da piccolo, le notizie belle mi spaventano e reagisco con una faccia da paranoia. Ma è stato un momento stupendo”.

Fuori dall’Ariston, Olly ha vissuto un momento di sfogo emotivo: “Sono scoppiato in un pianto liberatorio durato oltre mezz’ora. È stato il culmine di mesi intensi, pieni di pressione. Ho incassato ogni critica e ogni complimento, ma nessuno ti prepara a gestire un momento così grande”.

Il successo di “Balorda Nostalgia” e uno sguardo al futuro

La canzone vincitrice, “Balorda Nostalgia”, ha conquistato il cuore degli italiani grazie alla sua profondità emotiva e al testo che tocca corde universali. Ma per Olly è già tempo di guardare avanti: “Non voglio rivedermi in TV, ora la mia testa è sui concerti. Voglio cantare davanti a persone che impazziscono per la mia musica”.

Intervistato sulla mancanza di donne nella top five della classifica finale, Olly ha risposto con sincerità: “È evidente che ci sia stata questa situazione, ma non saprei come commentarla. Ho stretto rapporti con tutte le cantanti in gara e credo abbiano tutte un valore incredibile”. Ha poi menzionato alcune artiste che secondo lui meritano più attenzione, come Serena Brancale, Joan Thiele e Sarah Toscano.

Durante l’intervista, Mara Venier ha scherzato con Olly invitandolo a togliere il maglioncino a causa del caldo in studio. La risposta del cantante è stata ironica ma significativa: “Lo tengo, perché poi si dice che voglio far vedere le braccia”. Questo piccolo aneddoto riflette l’essenza di Olly: un artista autentico che rimane fedele a se stesso.

“Ho bisogno di tempo per evolvermi e metabolizzare quello che è successo”, ha aggiunto. “Ma non ho fretta. Voglio crescere con calma e continuare a fare musica che mi rappresenti”.