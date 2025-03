Olly: “Non parteciperò all’Eurovision, la faccia è la mia. I complimenti di Vasco sono come vincere Sanremo”

Il cantautore genovese Olly, ospite a Che Tempo Che Fa, ha condiviso le sue impressioni sulle settimane successive alla vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Balorda Nostalgia”. Durante l’intervista con Fabio Fazio, Olly ha eseguito una versione acustica della canzone, aprendo così la conversazione con il tema della nostalgia. Fazio ha chiesto come mai un giovane artista si dedicasse a un sentimento che sembra distante dalla giovinezza. Olly ha risposto: “La nostalgia non sempre è accomunabile alle cose provate. Le canzoni mie non raccontano solo esperienze vissute, ma anche speranze, volontà, che non sono solo mie”.





A distanza di due settimane dalla sua vittoria, Olly ha descritto il tentativo di tornare alla sua vita quotidiana. “Sanremo è stato un bello schiaffo. Ho rivisto le immagini, sul palco sembro un cerbiatto in autostrada. Dopo le cose non sono cambiate troppo, sto cercando di fare quello che facevo prima. Mi alleno, vado a cena con gli amici, a trovare la famiglia. Cerco di vivere in modo normale”.

Durante l’intervista, ha raccontato un episodio particolare accaduto a Milano, dove ha partecipato a una sfilata di Armani e ha avuto l’opportunità di incontrare Giorgio Armani. “Gli ho detto ‘complimentoni’, un complimento sincero ma avrei potuto fare di meglio” ha aggiunto, dimostrando la sua spontaneità.

Il discorso è poi passato alla sua formazione accademica, in particolare alla laurea in economia. Fazio ha chiesto se avesse mai considerato di diventare commercialista. Olly ha chiarito: “Non ho mai pensato lontanamente di fare il commercialista. Però sono sempre stato interessato all’idea di studiare e conoscere le persone che condividevano con me il percorso di studi. Alternavo studio e Play Station”. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti, ha sottolineato l’importanza dei complimenti di Vasco Rossi, affermando: “I complimenti di Vasco non so se stiano sotto alla vittoria del festival, secondo me siamo lì”.

Infine, Olly ha spiegato la sua decisione di non partecipare all’Eurovision. Ha motivato la scelta dicendo di avere bisogno di tempo per dedicarsi ai concerti già programmati, per non deludere i suoi fan. “Io ho già fatto una comunicazione, in modo informale ho voluto prendere una decisione basata sul fatto che la musica è mia, un lavoro di gruppo ma la faccia ce la metto io. Avevo la possibilità di non partecipare e la possibilità di poter fare i miei concerti a maggio. Con Lucio spero che faremo sicuramente qualcosa, dopo l’Eurovision per lui e i miei concerti ci ritroveremo”.