Oltre 4 milioni di fondi pubblici in 2 anni all’amico di Rexal Ford: 12 film, uno solo realizzato

Un caso che coinvolge il settore cinematografico italiano emerge con dettagli sorprendenti. La società Coevolution srl, con sede a Roma, è al centro di un’inchiesta per aver ottenuto ingenti finanziamenti pubblici per progetti cinematografici mai concretizzati. Tra i protagonisti figura Rexal Ford, pseudonimo di Francis Kaufmann, un uomo già noto alle autorità statunitensi.





Il progetto “Stelle della Notte”, mai realizzato, è uno dei casi più emblematici. Questo film avrebbe dovuto essere prodotto da Rexal Ford in collaborazione con un amico, grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura di ben 863.595,90 euro. Tuttavia, come emerso successivamente, la pellicola non ha mai visto la luce.

La Coevolution srl, che ha collaborato con la Tintagel Film Llc, società registrata a nome di Ford, risulta aver ricevuto complessivamente 13 finanziamenti pubblici per un totale di oltre quattro milioni di euro. Questi fondi erano destinati a dodici progetti diversi, ma solo uno è stato effettivamente portato a termine e proiettato.

Chi è Francis Kaufmann, alias Rexal Ford? Si tratta di un uomo che si presentava come sceneggiatore e regista, non solo agli addetti ai lavori, ma anche alla sua compagna, Anastasia Trofimova. Tuttavia, le indagini rivelano che Kaufmann non avrebbe mai realizzato alcun film. Il suo vero nome, registrato negli Stati Uniti, è noto alle autorità per precedenti arresti.

Un altro aspetto interessante riguarda la sede della Coevolution srl, situata a Roma. Sul sito ufficiale della società si legge lo slogan: “Qui tutto è possibile”. Tuttavia, chiamando il numero indicato, risponde il centralino dei Cinecittà Studios, dove nessuno sembra essere a conoscenza dell’esistenza della società o del suo gestore, Marco Perotti.

I finanziamenti ottenuti dalla Coevolution srl sono stati erogati tra il 20 aprile 2022 e il 30 luglio 2024, con decreti autorizzativi risalenti al 2019. Complessivamente, l’importo ammonta a 4.240.624,60 euro, incassati nel 2023. Di tutti i progetti finanziati, solo uno è stato completato e presentato al pubblico: il film “Regine di quadri”, ispirato alle figure di Maria Bellonci e Isabella d’Este, proiettato al Torino Film Festival e ai Nastri d’Argento, ma mai distribuito nelle sale.

Nel 2023, il bilancio della società ha registrato un incremento significativo, passando da un fatturato di 1,276 milioni di euro a 7,525 milioni di euro. Nonostante ciò, molti dei progetti annunciati non sono mai stati realizzati. Tra questi figurano una versione ambientata nel 1700 de “L’esorcista”, per cui sono stati stanziati 685mila euro, e “Forza”, una produzione americana che avrebbe coinvolto l’ex calciatore Alessandro Costacurta.

Un altro progetto mai completato riguarda un film ambientato nel 1933 tra Milano e Varese, per il quale la Coevolution srl ha ricevuto 70mila euro presentando un breve video girato nel 2014. Nonostante il finanziamento, non sono stati aggiunti nuovi contenuti alla produzione iniziale.