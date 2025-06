Omicidio shock a Racale: figlio uccide la madre e fugge armato di accetta, è caccia all’uomo nel Salento

Teresa Sommario, 54 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Racale. Il figlio 21enne è ora ricercato dai carabinieri in tutta la zona.





Un dramma familiare ha sconvolto la tranquillità di Racale, piccolo centro in provincia di Lecce, dove nel primo pomeriggio di oggi si è consumato un omicidio che ha lasciato la comunità sotto shock. Una donna di 54 anni, Teresa Sommario, è stata uccisa nella sua abitazione da numerosi fendenti. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe scaturito da una violenta lite familiare tra la donna e il figlio, Filippo Manni, di soli 21 anni. Dopo l’aggressione, il giovane è fuggito dalla casa armato di accetta e ora è ricercato dai carabinieri della stazione locale, supportati dalla compagnia di Casarano e dal nucleo investigativo di Lecce.

L’allarme è stato lanciato da altri familiari, allertati dalle urla provenienti dall’abitazione in via Toscana. All’arrivo dei primi soccorritori, la donna era riversa a terra in una pozza di sangue, colpita da numerosi fendenti alla testa e al petto. Non è ancora chiaro se l’arma utilizzata sia stata un coltello o proprio l’accetta con cui il ragazzo si è poi dato alla fuga.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire i motivi che hanno portato a questa tragedia. Nel frattempo, è scattata una vera e propria caccia all’uomo in tutta la zona, con le forze dell’ordine impegnate a setacciare il territorio per rintracciare il giovane.