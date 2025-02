Operato alla mascella per un tumore, resta paralizzato nonostante fosse in salute

Un incredibile caso di malasanità ha avuto luogo a Roma, presso il Policlinico Umberto I, dove un giovane di 35 anni ha subito la rimozione della mandibola a causa di una diagnosi errata. La causa di questo errore è stata identificata in uno scambio di materiale biologico tra il paziente e un altro soggetto affetto da un vero tumore maligno. Mentre il paziente sano ha subito gravi conseguenze, l’altro paziente non è stato rintracciato, e non è chiaro se abbia ricevuto una diagnosi corretta.





Dopo l’intervento, il giovane ha riportato danni permanenti, tra cui una paresi facciale. In seguito a questa esperienza traumatica, ha sporto denuncia per lesioni aggravate, e il suo caso è ora sotto indagine presso la Procura di Roma. La pm Eleonora Fini è responsabile del fascicolo e ha già acquisito le cartelle cliniche e le testimonianze del personale sanitario coinvolto.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso 20 maggio, quando l’uomo si è recato alla Clinica odontoiatrica del Policlinico per la rimozione di una cisti e di un dente del giudizio. Come prassi, la cisti è stata inviata per un esame istologico. Qui, nel laboratorio, è avvenuto lo scambio fatale dei campioni.

Il 10 giugno, il 35enne ha ricevuto la diagnosi che ha cambiato la sua vita: i medici gli hanno comunicato di avere un tumore estremamente aggressivo e che avrebbe dovuto sottoporsi immediatamente a un intervento chirurgico per la demolizione della mascella, seguito da un ciclo di chemioterapia. Solo un mese dopo, al termine dell’operazione, si è risvegliato con la parte destra della bocca paralizzata.

Successivamente, l’osso rimosso è stato sottoposto a un nuovo esame istologico, il quale ha confermato che non vi era alcun tumore. A questo punto, i medici hanno comunicato al paziente che la chemioterapia non era necessaria. Questa notizia ha suscitato in lui sospetti, portandolo a chiedere un controllo delle analisi presso l’Università Cattolica di Roma.

I risultati hanno confermato le sue preoccupazioni: il DNA associato al primo reperto biologico non corrispondeva al suo. Questo ha messo in luce l’errore che ha portato a una diagnosi e a un intervento chirurgico ingiustificati. La scoperta ha avuto un impatto devastante sulla vita del giovane, che ora deve affrontare le conseguenze fisiche e psicologiche di questa malpratica medica.

Il caso ha sollevato interrogativi sulla qualità delle procedure di gestione dei campioni biologici nelle strutture sanitarie. La responsabilità di garantire l’accuratezza delle diagnosi e la sicurezza dei pazienti è cruciale, e questo episodio evidenzia le vulnerabilità presenti nel sistema. La Procura di Roma sta indagando per stabilire le responsabilità e le eventuali negligenze che hanno portato a questa situazione.

In un contesto in cui la fiducia nei servizi sanitari è fondamentale, casi come quello del 35enne possono minare la credibilità delle istituzioni mediche. La necessità di procedure rigorose e di controlli accurati è più che mai evidente, affinché errori del genere non si ripetano. La salute dei pazienti deve essere una priorità, e ogni misura deve essere adottata per prevenire futuri incidenti.

La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, sollevando un dibattito su come migliorare la sicurezza e la qualità delle cure. È essenziale che le strutture sanitarie investano in formazione e aggiornamenti per il personale, affinché possano gestire i campioni biologici in modo adeguato e prevenire scambi o errori di questo tipo.

Il giovane, ora in una situazione di vulnerabilità, ha espresso la sua determinazione a cercare giustizia per quanto subito. La sua denuncia rappresenta non solo una richiesta di risarcimento per i danni fisici e psicologici, ma anche un appello affinché altri pazienti non debbano vivere esperienze simili. La sua testimonianza potrebbe contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e a spingere per riforme necessarie nel sistema sanitario.