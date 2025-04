“Ora lo metto”, ma invece colpisce un agente e tenta la fuga: il video del 25enne che ha sconvolto tutti

Nei giorni scorsi, un giovane motociclista di 25 anni ha tentato di eludere un controllo della polizia davanti alla Questura di Catania. Fermato per violazione delle norme di sicurezza, in particolare per non indossare il casco, il centauro ha inizialmente finto di voler rispettare l’ordine di arresto. Tuttavia, dopo aver rallentato, ha accelerato repentinamente, travolgendo un agente di polizia.





La scena, che ha destato grande attenzione, è stata catturata dalle telecamere di sorveglianza della zona. Nel video si può osservare un poliziotto che esce dalla Questura e si dirige verso il motociclista, intimandogli di fermarsi. Il giovane ha risposto con un atteggiamento provocatorio, affermando con sarcasmo: “Sì… sì… ora me lo metto il casco”. Nonostante l’invito dell’agente ad accostare, il 25enne ha deciso di ripartire, accelerando in direzione opposta.

In quel momento, il poliziotto ha cercato di fermarlo, ma è stato travolto dal motociclo. L’impatto ha causato la caduta del centauro, il quale ha perso il controllo della moto, sbandando e colpendo alcune auto di servizio della polizia e motociclette parcheggiate lungo la strada. Dopo la collisione, il giovane ha tentato di fuggire a piedi, abbandonando la motocicletta. Tuttavia, l’agente ha rapidamente ripreso il controllo della situazione e lo ha arrestato pochi metri dopo.

Il motociclista è stato portato in Questura per l’identificazione e, al termine delle procedure, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, gli sono state elevate sanzioni per le violazioni del Codice della strada. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel frattempo, il poliziotto coinvolto nell’incidente ha ricevuto cure per una ferita alla mano, causata dall’impatto con il motociclo in fuga. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di circolazione, in particolare quelle relative all’uso del casco.

Le autorità locali hanno espresso preoccupazione per l’accaduto e hanno ribadito la necessità di una maggiore attenzione da parte degli utenti della strada. La Polizia di Stato continua a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza pubblica, intensificando i controlli per prevenire comportamenti pericolosi come quelli messi in atto dal giovane motociclista.

Questo incidente non è isolato e riflette una problematica più ampia riguardante la sicurezza stradale, soprattutto tra i conducenti di motocicli. Le campagne di sensibilizzazione sull’importanza dell’uso del casco e delle norme di sicurezza sono fondamentali per ridurre il numero di incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.