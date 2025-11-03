Ornella Vanoni: “Ho smesso di fumare canne, ora sogno grazie ai sonniferi”





La celebre cantante Ornella Vanoni è tornata a far parlare di sé durante la sua partecipazione al programma “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio, trasmesso la sera di domenica 2 novembre 2025. Durante l’intervista, Vanoni, che ha compiuto 91 anni, ha condiviso aneddoti personali e nuove abitudini, rivelando di aver smesso di fumare marijuana, una pratica che aveva mantenuto per cinquant’anni. La decisione di abbandonare questa abitudine è stata motivata da preoccupazioni per la salute, in particolare per il benessere dei suoi polmoni.





“Ho smesso di fumare le canne, per i polmoni, l’acqua nei polmoni, un casino, e ho preso dei sonniferi,” ha dichiarato Ornella Vanoni. La cantante ha spiegato che, grazie ai sonniferi, ha iniziato a vivere un’attività onirica particolarmente intensa. “Ora ho un’attività onirica pazzesca,” ha aggiunto, descrivendo i sogni vividi che la accompagnano ogni notte.

Tra i sogni più memorabili che ha raccontato, Vanoni ha condiviso un episodio in cui si trovava in una giungla. “Ho sognato che ero in una giungla e c’erano degli omini piccoli, vestiti un po’ Mahori un po’ Masai, che parlavano benissimo l’italiano,” ha spiegato. In questo sogno, una sua amica doveva prendere un aereo e lei cercava di impedirle di partire, esclamando: “Non andare via che non trovo più la borsa e perdo l’aereo.” Questo sogno l’ha portata a svegliarsi urlando, chiedendo della borsa, tanto che la cameriera, sentendo il suo grido, è entrata nella stanza per offrirle assistenza.

Oltre a queste rivelazioni personali, Ornella Vanoni ha anche sorpreso il pubblico con una nuova idea per i regali. Ha raccontato di aver trovato “bare colorate” da regalare a chi ha già tutto. “Ci sono persone a cui non sai cosa regalare, perché hanno già tanto,” ha affermato con un sorriso. “Ho trovato delle bare colorate che nell’attesa si possono usare come cassapanca, una cosa comoda dove mettere le cose, finché non arriva il giorno in cui… Ma è un regalo utilissimo.” Ha continuato spiegando che, nel caso in cui il regalo non fosse gradito, le persone potrebbero comunque utilizzarle come semplici contenitori.

Queste affermazioni hanno suscitato risate e approvazione nel pubblico presente in studio, dimostrando il carattere ironico e la vivacità di Ornella Vanoni, che continua a sorprendere con la sua originalità e il suo spirito giovanile nonostante l’età avanzata. La sua capacità di affrontare temi delicati con leggerezza è stata apprezzata dai telespettatori, che hanno potuto vedere un lato autentico e divertente della celebre artista.

L’intervento di Vanoni a “Che tempo che fa” ha messo in luce non solo le sue esperienze personali, ma anche la sua visione della vita e della morte, affrontando con umorismo un argomento che spesso viene considerato tabù. La scelta di regalare bare colorate come simbolo di praticità e utilità ha rivelato una prospettiva interessante sulla cultura del dono, spingendo a riflettere su come si possa affrontare la vita e la morte con un approccio più leggero.



