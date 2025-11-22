Ornella Vanoni: “Il vestito ce l’ho, ma voglio quella bara”. Il funerale? Lo aveva pianificato da tempo





Ornella Vanoni, figura di spicco della musica italiana, è deceduta il 21 novembre 2025 all’età di 91 anni. Già nel 2023, durante la sua partecipazione al programma televisivo “Che tempo che fa”, aveva condiviso con il suo caratteristico umorismo la sua visione del proprio funerale.





“Ho già scelto l’abito, la bara dovrà essere economica in quanto desidero essere cremata”, aveva affermato con una risata. Aveva poi dettagliato le scelte che l’hanno sempre contraddistinta: “L’abito è già pronto, è di Dior. Ho inoltre richiesto a Paolo Fresu di esibirsi durante la cerimonia funebre”.

Non poteva mancare un tocco personale: “Successivamente, desidero che le mie ceneri siano disperse in mare, nel luogo che preferite… Venezia sarebbe una scelta gradita, ma sono aperta ad altre opzioni”.

Alla domanda di Fabio Fazio, conduttore del programma, in merito alla meticolosità dei suoi piani, lei aveva risposto con un sorriso: “Siamo vicini”. Anche nell’affrontare il tema della propria morte, Ornella Vanoni ha dimostrato la sua straordinaria capacità di coniugare leggerezza e profondità, eleganza e ironia, trasformando l’argomento più delicato in un ultimo atto di stile personale. Cremazione, bara economica, abito Dior, tromba di Paolo Fresu e un commiato in mare (possibilmente a Venezia): un funerale che rispecchia la sua musica – autentico, raffinato, irriverente e indimenticabile.

Ricordiamo Ornella Vanoni con l’ironia con cui descrisse la sua previsione per il proprio funerale: “L’abito Dior, la bara economica perché desidero essere cremata e poi le mie ceneri disperse in mare, possibilmente a Venezia” (VIDEO).



