Orrore a Bristol: 19enne sbranata dal cane dell’amica in casa, testimoni parlano di “urla strazianti”

Mercoledì sera, intorno alle 19:19, in un appartamento situato in Cobhorn Drive, nella zona sud di Bristol, una ragazza di 19 anni è stata vittima di un’aggressione fatale da parte di un cane, ritenuto essere un esemplare di American Bully. Nonostante l’intervento tempestivo dei servizi di emergenza, la giovane è stata dichiarata morta sul posto.





Una residente della zona ha riferito ai media locali: “Ho sentito urla strazianti, poi ho visto la proprietaria del cane che usciva di casa coperta di sangue e si è seduta in strada a piangere”. Ha aggiunto: “Era quasi come se cercasse di urlare, piangere e chiedere aiuto, tutto allo stesso tempo. Non riusciva a parlare. Era come se non fosse lì a causa dello shock”.

Le autorità hanno arrestato un uomo e una donna, entrambi sulla ventina, con l’accusa di possesso di una razza di cane proibita e di gestione di un animale pericolosamente fuori controllo che ha causato la morte. Il cane è stato sedato, preso in custodia e successivamente soppresso per motivi di sicurezza pubblica.

Un vicino ha dichiarato che la vittima risiedeva nell’appartamento da poche settimane e ha descritto il cane come un grosso esemplare marrone e bianco. Un altro residente ha raccontato: “È stato molto spaventoso. Sono uscita da casa per vedere cosa stesse succedendo. C’erano un sacco di auto della polizia, furgoni antisommossa e ambulanze”.

Il portavoce della polizia di Avon e Somerset ha definito l’incidente “incredibilmente raro” e ha aggiunto: “Le circostanze che gli agenti hanno dovuto affrontare sono state incredibilmente difficili”. Ha assicurato che è in corso un’indagine approfondita per stabilire le circostanze complete degli eventi che hanno portato alla morte della giovane.

I familiari della vittima sono stati informati e stanno ricevendo supporto da un ufficiale specializzato. Sul luogo della tragedia sono stati deposti fiori in omaggio alla giovane deceduta.

Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sull’identità della vittima o sul rapporto tra lei e i due arrestati. La comunità locale è scossa dall’accaduto, e molti residenti esprimono shock e tristezza per l’evento tragico.

Questo incidente solleva nuovamente il dibattito sulla proprietà e la gestione di razze canine considerate pericolose nel Regno Unito. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e determinare eventuali responsabilità legali.