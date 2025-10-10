Orrore ad Arzano, ex consigliere comunale denunciato per aver trascinato e abbandonato un cavallo





Un episodio inquietante si è verificato ad Arzano, in provincia di Napoli, dove due cavalli sono stati visti seguire un’auto legati a una corda. La situazione è degenerata quando uno dei cavalli, di nome Rocky, è caduto, venendo trascinato per diversi metri sull’asfalto. Dopo la caduta, il cavallo è stato abbandonato legato a un palo della luce, mentre l’auto si allontanava. Questo comportamento ha suscitato l’indignazione di diversi automobilisti di passaggio, alcuni dei quali hanno ripreso la scena, documentando il drammatico incidente.





La Polizia Locale, sotto la direzione del colonnello Biagio Chiariello, è stata allertata e ha immediatamente raggiunto il luogo dell’incidente. Gli agenti hanno trovato Rocky legato a un palo dell’illuminazione pubblica, ferito e in evidente stato di sofferenza. Gli agenti hanno attivato i soccorsi per il cavallo, che è stato poi preso in carico dall’ASL. Contestualmente, la polizia ha avviato un’indagine per identificare i due uomini a bordo dell’auto, che nel frattempo si erano dileguati portando via l’altro cavallo.



Le indagini hanno portato rapidamente all’individuazione dei due fuggitivi, tra cui figura un ex consigliere comunale di Arzano, noto per avere diversi precedenti penali. Quando gli agenti hanno posto loro delle domande, non sono stati in grado di fornire spiegazioni plausibili per il loro gesto. Di conseguenza, entrambi sono stati denunciati alla Procura di Napoli Nord con l’accusa di maltrattamento e abbandono di animali. Il cavallo ferito è stato sequestrato dalle autorità competenti.

In seguito, insieme al personale dell’ASL, gli agenti hanno visitato il luogo dove si trovava l’altro cavallo, accertandosi che non avesse subito ferite o traumi. Questo secondo cavallo, che era stato portato via dai due uomini, è stato trovato in buone condizioni, ma la situazione di Rocky ha sollevato preoccupazioni significative riguardo al trattamento degli animali nella zona.

L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, evidenziando la necessità di una maggiore vigilanza e protezione per gli animali. Le autorità locali si sono impegnate a garantire che tali atti di maltrattamento non vengano tollerati e che i responsabili siano perseguiti. La denuncia dei due uomini rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza sugli animali e un segnale chiaro che comportamenti simili non saranno accettati dalla comunità.

La vicenda ha sollevato interrogativi su come gli animali siano trattati in situazioni simili e sull’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo ai diritti degli animali. Molti cittadini di Arzano e delle aree circostanti hanno espresso la loro indignazione per quanto accaduto, chiedendo misure più severe contro il maltrattamento degli animali.



