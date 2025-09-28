Orrore in India: sconosciuto decapita un bambino di 5 anni, i vicini lo massacrano di botte





Un tragico episodio di violenza si è verificato nel villaggio di Dhar, situato nello stato indiano del Madhya Pradesh, dove un uomo di 24 anni, identificato come Mahesh Mada, ha brutalmente decapitato un bambino di soli cinque anni. L’orrenda aggressione è avvenuta venerdì scorso, quando l’uomo, ritenuto mentalmente instabile, è entrato nella casa della famiglia del piccolo senza che nessuno se ne accorgesse. Approfittando della vulnerabilità della situazione, Mada si è diretto verso il lettino del bambino e, utilizzando un’arma affilata trovata in casa, ha colpito il piccolo, tagliandogli la gola in un attacco fulmineo che ha lasciato i familiari senza possibilità di intervenire.





La madre del bambino, al suo rientro, ha trovato la scena straziante e si è scagliata contro l’aggressore, subendo anche lei delle ferite nel tentativo di proteggere il figlio. Le sue urla disperate hanno attirato l’attenzione dei residenti del villaggio, che si sono precipitati in aiuto, ma purtroppo non sono riusciti a salvare il bambino. L’atroce evento ha scosso profondamente la comunità locale, che si è subito mobilitata per affrontare l’aggressore.

Dopo che la folla ha compreso la gravità della situazione, si è scagliata contro Mada, che si trovava ancora nei paraggi. L’uomo è stato brutalmente picchiato e legato, mentre la polizia, giunta sul posto, ha tentato di intervenire. Tuttavia, Mada è arrivato in ospedale già in condizioni critiche e ha perso la vita poco dopo a causa delle ferite riportate durante il linciaggio.

Le autorità locali hanno rilasciato dichiarazioni riguardo alla salute mentale di Mada, spiegando che era affetto da disturbi psichici e risultava scomparso da casa da quasi quattro giorni. “È residente in un altro distretto e i familiari lo stavano cercando, ma nessuno è stato in grado di riconoscerlo mentre vagava nel villaggio,” hanno dichiarato gli inquirenti. Hanno inoltre aggiunto che “ovunque andasse, compiva atti violenti.” Dopo l’incidente, Mada è stato ricoverato in ospedale, ma le cure non sono state sufficienti a salvarlo.

La polizia ha confermato che l’uomo non aveva alcun legame con la famiglia della vittima e ha agito senza alcun apparente motivo. La brutalità dell’attacco ha lasciato la comunità in uno stato di shock, e gli investigatori stanno ora cercando di comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La famiglia del bambino ha espresso il proprio dolore e la propria incredulità di fronte a un atto così efferato e inspiegabile.

Questo episodio di violenza ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla salute mentale nella regione, evidenziando la necessità di interventi e supporto per le persone affette da disturbi psichici. Le autorità locali sono ora sotto pressione per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro e per migliorare le misure di sicurezza nelle comunità.

La comunità di Dhar è in lutto per la perdita del piccolo e chiede giustizia. La notizia dell’orrendo crimine ha suscitato indignazione e sconcerto, portando a una riflessione più ampia sulle problematiche sociali e sulla violenza che affligge molte aree del paese. Le famiglie locali chiedono maggiore attenzione e prevenzione nei confronti della violenza, in particolare quando essa colpisce i più vulnerabili.

Il caso di Mahesh Mada e la tragica morte del bambino di cinque anni rappresentano un drammatico richiamo alla necessità di affrontare le sfide legate alla salute mentale e alla sicurezza nelle comunità indiane. La polizia e le autorità locali stanno lavorando per garantire che le indagini siano condotte in modo approfondito e che vengano adottate misure adeguate per proteggere i cittadini da attacchi simili in futuro. La speranza è che questo tragico evento possa servire come spunto per un cambiamento positivo e per una maggiore consapevolezza delle problematiche sociali che affliggono la società.



