Orrore in strada: donna trovata legata e senza sensi dopo violenze e torture, due arresti





Il 11 settembre scorso, a Polpenazze del Garda, un comune situato in provincia di Brescia, una donna di origine brasiliana è stata trovata priva di sensi e legata, con mani e piedi vincolati. Questo drammatico episodio ha portato, il 9 ottobre, all’arresto di due uomini ritenuti i presunti responsabili di gravi reati, tra cui sequestro di persona, tortura e violenza sessuale, aggravati dalla crudeltà.





L’intervento dei carabinieri della Compagnia di Salò è stato immediato dopo il ritrovamento della donna. Le indagini hanno rivelato che, il 9 settembre, la vittima si era recata presso l’abitazione di uno degli indagati, situata in una villa a Soprazocco di Gavardo. Quella serata, inizialmente conviviale, ha preso una piega drammatica. Secondo le ricostruzioni, i due uomini avrebbero privato la donna della libertà personale, trattenendola contro la sua volontà fino alle prime ore del mattino dell’11 settembre. Durante questo periodo, la vittima sarebbe stata costretta ad assumere sostanze stupefacenti e sarebbe stata sottoposta a violenze sia fisiche che sessuali di particolare gravità.

Dopo aver subito queste atrocità, la donna è stata abbandonata in una strada secondaria di Polpenazze del Garda, lasciata in uno stato di incoscienza, con mani e piedi legati. Questo brutale gesto ha suscitato una forte indignazione nella comunità locale e ha portato a un’intensa attività investigativa da parte delle forze dell’ordine.

A quasi un mese dall’accaduto, i carabinieri hanno eseguito gli arresti dei due sospettati, entrambi cittadini italiani, nati rispettivamente nel 1983 e nel 1994. L’operazione è stata condotta in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Brescia. Le accuse formulate nei loro confronti sono estremamente gravi e riguardano non solo il sequestro di persona, ma anche tortura e violenza sessuale, tutte aggravate dalla crudeltà dimostrata durante l’episodio.

Le indagini hanno messo in luce non solo la dinamica degli eventi, ma anche il contesto in cui si sono svolti. La serata conviviale, che avrebbe dovuto essere un momento di socializzazione, si è trasformata in un incubo per la donna. La violenza subita ha portato a un’attenzione mediatica significativa, evidenziando un problema più ampio legato alla sicurezza delle donne e alla violenza di genere.

Le autorità locali hanno espresso la loro determinazione nel perseguire i responsabili di tali atti, sottolineando l’importanza di garantire la giustizia per le vittime di violenza. Il caso ha riacceso il dibattito sulla necessità di misure più efficaci per prevenire e combattere la violenza contro le donne, un tema che continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

La donna, dopo essere stata soccorsa, ha ricevuto le cure necessarie e il supporto psicologico per affrontare le conseguenze dell’aggressione subita. Gli arresti dei due uomini rappresentano un passo importante nella lotta contro la violenza di genere e un segnale chiaro che simili comportamenti non saranno tollerati. La comunità di Polpenazze del Garda si è unita nel sostegno alla vittima, esprimendo solidarietà e chiedendo giustizia.



