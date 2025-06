Orrore in un asilo, bimba di 9 mesi trovata morta: “I video sono agghiaccianti”

Orrore all’asilo: bimba di 9 mesi muore in modo atroce, le immagini lo dimostrano. Un dramma che ha scosso le fondamenta della sicurezza e dell’innocenza. Genevieve Meehan, affidata alle cure di Kate Roughley, vice responsabile del Tiny Toes Nursery a Cheadle Hulme, ha perso la vita.





Roughley è stata condannata a quattordici anni per omicidio colposo aggravato. Le telecamere hanno registrato Genevieve legata a faccia in giù su un cuscino, ignorata nei suoi pianti.

La donna, impaziente, l’ha derisa. Anche la collega Rebecca Gregory è stata condannata per gravi negligenze. Entrambe si occupavano di undici neonati. I genitori di Genevieve, Katie Wheeler e David Meehan, lottano per l’installazione obbligatoria di telecamere in tutte le strutture per l’infanzia. “Quelle immagini hanno fatto la differenza”, hanno affermato, determinati a prevenire altre tragedie.

Il caso ha acceso il dibattito nazionale sulla sicurezza degli asili nido nel Regno Unito. Negli ultimi cinque anni, quasi 20.000 incidenti gravi sono stati segnalati. La famiglia Meehan spera che il loro grido porti a un cambiamento.