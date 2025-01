Padre si toglie la vita: “La figlia adolescente e il ragazzo lo ricattavano con accuse di abusi per soldi”

Un’eredità modesta lasciata da una madre scomparsa ha forse scatenato una serie di eventi culminati nel tragico gesto di un uomo di Palermo, che si è tolto la vita nella primavera dell’anno scorso. Ne sono convinti i magistrati minorili del capoluogo siciliano, che hanno disposto l’arresto della figlia quindicenne dell’uomo e del suo giovane fidanzato. Entrambi sono accusati di omicidio preterintenzionale ed estorsione aggravata.





Stando alle accuse, la ragazza e il diciottenne compagno, all’epoca ancora adolescenti, avrebbero esercitato pressioni insistenti sull’uomo per ottenere subito i soldi dell’eredità. Mediante messaggi e conversazioni vocali, i due avrebbero minacciato ripetutamente il genitore, tirando in ballo persino la nonna paterna della giovane. L’uomo, quarantatreenne e senza lavoro dopo alcuni rovesci, non avrebbe retto al peso di tali vessazioni.

Le indagini sono partite dalle lettere che l’uomo ha scritto prima del gesto estremo. In quei scritti, ritrovati nella sua abitazione, traspare la descrizione dell’angoscia subita per mano della figlia. Secondo gli investigatori, la ragazza, rimasta incinta a quattordici anni, avrebbe continuato a pretendere sostegni economici dal padre in difficoltà. La Procura sostiene che la giovane abbia minacciato il genitore in vari modi, arrivando a ipotizzare accuse di abusi sessuali o l’idea di togliersi la vita.

Attualmente, la ragazza si trova in una comunità a Catania, mentre il suo fidanzato, appena diventato maggiorenne, è stato spostato nel carcere minorile Malaspina di Palermo. Gli avvocati dei due indagati hanno respinto con veemenza le accuse, affermando che non ci sarebbe alcun legame diretto tra le presunte pressioni esercitate dai giovani e il suicidio dell’uomo. “Sono accuse che andranno esaminate attentamente”, hanno dichiarato i legali, sottolineando che la complessa situazione familiare potrebbe aver contribuito al tragico epilogo, senza che vi sia un nesso di causa-effetto dimostrabile.

La vicenda si intreccia con la difficile condizione economica e personale dell’uomo. Dopo aver perso il lavoro, il 43enne si era ritrovato in una situazione di grande precarietà, e ciò potrebbe aver amplificato il peso delle presunte pressioni. Gli investigatori hanno raccolto numerosi messaggi che confermerebbero una strategia di minacce messa in atto dai due ragazzi. Tra queste, anche l’intenzione di accusare il padre di violenze sessuali, un’accusa che, se fosse stata formalizzata, avrebbe potuto avere gravi ripercussioni legali e sociali per l’uomo.

Un ulteriore elemento di questa vicenda riguarda la nonna paterna della ragazza, che sarebbe stata coinvolta nelle intimidazioni. Secondo gli inquirenti, anche lei avrebbe ricevuto messaggi insistenti per convincere il figlio a cedere la somma ereditata. Una dinamica che, sempre secondo l’accusa, configurerebbe una forma di estorsione aggravata.

La comunità di Palermo è rimasta profondamente scossa dalla tragedia. Il suicidio del 43enne e i dettagli emersi durante le indagini hanno attirato l’attenzione su un contesto familiare complesso, dove disagio sociale, pressioni economiche e tensioni relazionali si sarebbero mescolati fino a produrre un drammatico epilogo. Nel frattempo, la Procura dei Minori continua a indagare per ricostruire con precisione quanto accaduto e valutare le responsabilità dei due giovani.

Le lettere lasciate dall’uomo, esaminate come prove cruciali nel caso, avevano indirizzato le indagini verso l’ipotesi di un suicidio legato a una pressione psicologica insopportabile. Tuttavia, i difensori dei due ragazzi insistono sul fatto che le lettere non dimostrano un legame diretto tra i comportamenti della figlia e del fidanzato e l’atto estremo. “Non c’è alcuna certezza che le tensioni relative all’eredità abbiano rappresentato la causa diretta del suicidio”, hanno dichiarato gli avvocati, auspicando che il processo possa chiarire definitivamente la vicenda in modo inequivocabile.

Questa storia, coinvolgente minori in situazioni di grande difficoltà, solleva interrogativi ancora più ampi sulle dinamiche familiari e sulle pressioni sociali che possono gravare pesantemente sui giovani e sugli adulti. Mentre il procedimento giudiziario è ancora in corso, rimane forte l’impatto emotivo di un caso che ha portato alla luce fragilità e sofferenze difficilmente comprensibili appieno.