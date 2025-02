Pamela esplode contro gli autori del Grande Fratello: “Hanno montato tutto male!”

Pamela sfoga la sua rabbia contro il montaggio della puntata di giovedì al Grande Fratello, criticando il trattamento riservato a Helena e gli autori del programma.

La situazione al Grande Fratello sta diventando sempre più tesa con il passare dei giorni. Il gruppo si sta dividendo in due fazioni, e ogni puntata, con il doppio appuntamento settimanale, porta nuove discussioni e confronti. L’ultima puntata, quella di giovedì, ha generato molto dibattito sia all’interno della casa che tra il pubblico sui social, con il nome di Helena Prestes ancora una volta al centro dell’attenzione.





Lorenzo ha avuto una vera e propria crisi dopo aver affrontato faccia a faccia Helena, sfogandosi poi con Shaila e Giglio. Ma anche il gruppetto formato da Pamela, Ilaria, Jessica ed Eva si è riunito per commentare le ultime vicende. In particolare, Pamela Petrarolo ha fatto delle dichiarazioni piuttosto dure contro gli autori del reality, accusandoli di manipolare il materiale.

Pamela contro il montaggio degli autori del Grande Fratello

Pamela non ha nascosto il suo malcontento riguardo ad alcune scene che sono andate in onda. Secondo la sua versione, il montaggio di una scena in particolare, che mostrava Helena andare a dormire presto perché il gruppo parlava male di lei, non rispecchiava la realtà dei fatti. “Ieri hanno mostrato una scena che mi ha fatto ridere”, ha commentato Pamela. “Per come l’hanno montata, sembra che fosse parte dell’isolamento, ma in realtà quella ragazza è andata a dormire semplicemente perché non si sentiva bene.”

Pamela ha quindi espresso il suo disappunto riguardo al messaggio che è stato trasmesso in diretta, sostenendo che non corrispondeva a quanto realmente accaduto nella casa. “Il montaggio che hanno fatto rende l’idea del contrario di quello che è successo. Loro trasformano le cose su Helena e io non ci sto”, ha concluso, visibilmente infastidita, aggiungendo che a questo punto sembrerebbe che gli autori abbiano già deciso che Helena sarà la vincitrice del GF.

Molti utenti sui social hanno sostenuto Pamela, concordando con le sue critiche sul trattamento riservato a Helena. “Si stanno svegliando tutti, brava Pamela!”, ha scritto uno degli utenti. “Anche Lorenzo ha lanciato una sedia ed è ancora lì”, ha commentato qualcun altro. Inoltre, diversi spettatori hanno sottolineato che, pur se gli autori non hanno fatto rientrare Helena, è stato il pubblico a salvarla, con qualcuno che ha affermato: “Questo è il GF di Helena”.

Questa continua tensione tra concorrenti, pubblico e autori sta rendendo il Grande Fratello una delle edizioni più discusse degli ultimi anni. Con le strategie che si fanno sempre più complesse e le alleanze che continuano a cambiarsi, non ci resta che aspettare per vedere come si evolverà questa stagione del reality.