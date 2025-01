Pamela Petrarolo rientra nella casa del Grande Fratello e svela un segreto su Helena e Zeudi

Nella puntata di ieri alla Casa del Grande Fratello, fan e concorrenti hanno potuto vedere il ritorno tra gli applausi di Pamela Petrarolo. Dopo alcune questioni con la famiglia che l’hanno costretta a lasciare temporaneamente la casa, Pamela ha fatto il suo trionfale ritorno alla Casa, accolti nel migliore dei modi dai suoi compagni di avventura.





Ma nelle scorse ore è tornata a far parlare di sé in un’intervista che ha interessato, soprattutto, i concorrenti. Pamela riempie i retroscena su Zeudi ed Helena Mancini In un’intervista intima con Ilaria Galassi, Pamela ha espresso il suo pensiero su Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Secondo l’ex Non è la Rai, Zeudi ha già “tenuto d’occhio” Helena ancor prima di entrare nella Casa, cosa che sorprende la stessa Helena.

La modella brasiliana, infatti, ha dichiarato di non avere alcuna propensione verso le donne, nonostante in privato, confidando a Pamela, avesse detto di avere subito una certa attrazione per Javier. Questa affermazione ha scioccato Helena e non la convince affatto, tanto da esprimere la sua delusione e sconcerto. “Helena inizia a capire come si è messa la dinamica”, ha dichiarato Pamela a Ilaria. “Questo l’ha delusa. Lei ha detto di non avere attrazione verso nessuna donna, ma non le ha mai detto ciò che pensava veramente.

Ora si sta accorgendo della situazione grazie alla rivelazione di Zeudi”. Pamela vede Zeudi come un’opportunista, che fuori dalla Casa ha intravisto una connessione con Helena. “Non penso ci sia il vero brio da parte di Zeudi”, ha affermato Pamela. “Se fosse così, non mi bacerei con Alfonso. Si sta accorgendo che questo scoprirlo fuori dalla Casa non è quello che ha pensato. Tende a sentire dire la verità”.

A margine, poi, Zeudi aveva già parlato con Amanda e Maxime e confessato che all’inizio le interessava Javier ma, dopo l’insorgere di Alfonso e Federica nei confronti del ragazzo, non la colpiva affatto. Poco dopo c’è stato il confronto: le due sono state in intimità a discutere e la tensione era palpabile. “Vai a dire da Shaila che io sto giocando quando sei entrata come una gran giocatrice”, protesta Helena. “Io mai romperei mai qualcuno mentre baci un ragazzo “. Sentirlo dire da lei è tremendo” conclude, le due conversano sul divano.

Alla Casa del Grande Fratello, la situazione cambia rapidamente mentre si formano nuove fiducie e le antiche vengono infrante a velocità. Pamela Petrarolo ha una visione molto nitida delle dinamiche tra i concorrenti ed è stata in grado di percepire e reagire agli aspetti tumultuosi attualmente in corso. Non ci resta che attendere e vedere come sviluppati futuro si presenterà quanto se la relazione continuerà ad incasinare.