Pamela Petrarolo ritrova il fratello dopo due anni: “Non sappiamo cosa gli sia accaduto, ha bisogno di aiuto”

Durante un episodio del programma televisivo La Volta Buona andato in onda giovedì 19 giugno, Pamela Petrarolo ha condiviso la notizia del ritrovamento di suo fratello Manuel, scomparso da oltre due anni. L’ex volto noto di Non è la Rai ha espresso il suo sollievo per l’avvenimento, ma anche la sua preoccupazione per le circostanze misteriose che circondano il suo ritorno.





L’annuncio del ritrovamento di Manuel è stato fatto durante la trasmissione condotta da Caterina Balivo. Pamela Petrarolo ha spiegato di aver ricevuto una telefonata che le comunicava la notizia, ma ha ammesso di non avere dettagli su cosa sia accaduto a suo fratello durante il periodo della sua scomparsa. Durante il programma, Caterina Balivo ha rivelato che attualmente Manuel si trova agli arresti domiciliari ed è sotto indagine per un presunto furto d’auto.

La notizia del ritrovamento è stata particolarmente scioccante per la famiglia Petrarolo. Pamela ha raccontato che la telefonata è giunta in piena notte, cogliendo di sorpresa i suoi genitori. “Mia mamma era a casa con mio papà, sono stati svegliati in piena notte e pensavano al peggio”, ha dichiarato. Ha descritto lo stato confusionale della madre, che inizialmente pensava si trattasse di uno scherzo. “Mamma lì per lì era in uno stato confusionale e pensava fosse uno scherzo”, ha aggiunto Pamela. La madre ha chiesto di poter parlare con Manuel, e solo dopo aver sentito la sua voce si è convinta che fosse realmente lui.

Nonostante il sollievo per aver ritrovato Manuel, la famiglia si trova ora ad affrontare l’incertezza su cosa gli sia accaduto durante la sua assenza. “Non sappiamo cosa sia successo a mio fratello”, ha dichiarato Pamela Petrarolo. Ha sottolineato che la famiglia non ha informazioni dettagliate sull’accaduto e che sua madre non ha avuto l’opportunità di porre domande significative durante la telefonata notturna.

Nel corso della trasmissione, Caterina Balivo ha chiarito che “si parla di furto d’auto”, ma la famiglia Petrarolo non è a conoscenza della verità. “Noi conosciamo Manuel come un bravo ragazzo, i miei genitori sono sconvolti”, ha continuato Pamela. La conduttrice ha confermato che Manuel è attualmente agli arresti domiciliari e indagato per furto d’auto.

Nonostante le difficoltà, Pamela Petrarolo ha colto l’occasione per inviare un messaggio a suo fratello. “Abbiamo capito che stai bene, ma non sappiamo altro. Ti chiediamo di metterti in contatto con noi”, ha dichiarato. Ha anche condiviso il dolore della madre: “Mia mamma è molto provata, piange al telefono e si chiede come possa essere capitata una cosa del genere.” Infine, ha esortato Manuel a cercare aiuto: “Mio fratello deve mettersi nella condizione di farsi aiutare.”

La storia del ritrovamento di Manuel Petrarolo solleva molte domande su cosa possa essere accaduto durante i due anni e mezzo della sua scomparsa. Mentre la famiglia cerca di comprendere la situazione e di supportare Manuel, il caso resta aperto e sotto indagine. La speranza è che presto emerga la verità su quanto accaduto e che Manuel possa ricevere l’assistenza necessaria per affrontare il futuro.