Panico al Grande Fratello: Eva Grimaldi cade in cucina e scatta il pronto intervento

Paura nella casa del Grande Fratello durante la notte di sabato 25 gennaio, quando una delle concorrenti ha avuto un incidente in cucina. Mentre gli inquilini stavano mangiando, con l’eccezione di qualcuno che si trovava ancora in cucina, Eva Grimaldi è improvvisamente caduta mentre teneva un bicchiere di vetro in mano. La scena ha subito generato grande preoccupazione tra i concorrenti.





La prima ad accorgersi dell’incidente è stata Pamela Petrarolo, che si trovava in piedi per servire i compagni di gioco. Quando ha visto Eva a terra, non ha potuto fare a meno di urlare, suscitando panico tra gli altri inquilini, alcuni dei quali erano paralizzati dalla paura, mentre altri si sono precipitati verso di lei. Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi sono stati i primi a correre in aiuto dell’attrice, accertandosi delle sue condizioni prima di aiutarla a rialzarsi.

Il video dell’incidente è diventato virale sui social, dove gli utenti hanno apprezzato la prontezza d’intervento dei due concorrenti. Fortunatamente, sembra che Eva non abbia riportato danni gravi, ma l’incidente ha lasciato tutti scossi, mostrando anche un lato più umano e solidale dei partecipanti.

Eva, che aveva fatto il suo ritorno nella casa pochi giorni prima, dopo essere stata eliminata al televoto e aver trascorso un breve periodo fuori, ha trovato il suo posto nel cuore delle dinamiche del gioco. Se inizialmente sembrava la figura della “zia” che dava consigli ai più giovani, ora sembra sempre più integrata nella competizione, e i telespettatori sono curiosi di vedere come evolverà il suo percorso.

Nel frattempo, Eva ha chiesto più volte ad Alfonso Signorini di poter ricevere una visita da Imma Battaglia, sua compagna di vita, una richiesta che sicuramente non tarderà ad essere soddisfatta.