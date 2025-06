Panico alla stazione di San Zenone al Lambro: uomo armato spaventa i passeggeri, incerta la natura dell’arma. Intervengono i carabinieri

Questa mattina, mercoledì 11 giugno, un uomo armato ha seminato il panico tra i pendolari alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, situata nella città metropolitana di Milano. La presenza dell’individuo, che impugnava una pistola la cui autenticità non è stata ancora verificata, ha generato grande preoccupazione tra i viaggiatori.





L’uomo, descritto dai testimoni come vestito con una maglietta blu e pantaloni della tuta scuri, è stato avvistato mentre sedeva su una panchina all’interno della stazione. Al suo fianco era posata una felpa dello stesso colore dei pantaloni. Non sembrava portare con sé bagagli o altri oggetti, a eccezione dell’arma. Secondo quanto riferito da un pendolare presente sul posto, l’uomo avrebbe puntato la pistola verso i passeggeri di un treno in transito sulla tratta tra Lodi e Milano, generando paura e tensione.

“Non si capisce se l’arma sia vera o meno”, ha dichiarato un testimone a Fanpage.it. “Ma è inquietante e spaventoso trovarsi in questa situazione.”

Le forze dell’ordine sono state immediatamente informate dell’accaduto e stanno indagando sull’episodio. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe già noto alle autorità locali e sarebbe stato precedentemente dichiarato inoffensivo. Nonostante ciò, il suo comportamento odierno ha destato preoccupazione tra i presenti e richiesto l’intervento dei carabinieri.

L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando il treno diretto da Lodi a Milano stava transitando presso la stazione di San Zenone al Lambro. Durante il passaggio del convoglio, l’uomo avrebbe alzato l’arma e l’avrebbe puntata verso i pendolari all’interno del vagone. Questo gesto ha scatenato una reazione di panico tra i passeggeri, che non riuscivano a determinare se si trattasse di una pistola vera o di un giocattolo.

Un pendolare a bordo del treno ha raccontato: “Non si capiva se la pistola fosse vera o meno. Ma resta il fatto che è inquietante e spaventoso trovarsi in questa situazione.”

Al momento, l’uomo sembra essersi allontanato dalla stazione e starebbe vagando per le strade di Melegnano, un comune situato sempre nella città metropolitana di Milano. I carabinieri sono attualmente impegnati nelle operazioni di ricerca e monitoraggio dell’individuo, cercando di garantire la sicurezza della zona e dei suoi abitanti.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle stazioni ferroviarie e sulla gestione di situazioni potenzialmente pericolose per la comunità. Nonostante l’uomo sia stato definito inoffensivo dalle forze dell’ordine in passato, il suo comportamento odierno ha messo in evidenza la necessità di un controllo più rigoroso per prevenire episodi simili.

La stazione di San Zenone al Lambro, solitamente tranquilla, è stata teatro di un episodio che ha turbato la routine quotidiana dei pendolari. Molti dei presenti hanno espresso preoccupazione per la loro sicurezza e per la possibilità che episodi simili possano verificarsi nuovamente.

Le autorità locali stanno lavorando per chiarire la natura dell’arma utilizzata dall’uomo e per comprendere le motivazioni dietro il suo gesto. Al momento non sono stati segnalati feriti o danni materiali legati all’accaduto, ma l’impatto emotivo sui passeggeri è stato significativo.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine sarà cruciale per risolvere la situazione e per fornire rassicurazioni alla comunità locale. Nel frattempo, i pendolari che frequentano la tratta tra Lodi e Milano sono invitati a prestare attenzione e a segnalare eventuali comportamenti sospetti alle autorità competenti.