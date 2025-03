Paola Barale piange la madre Carla Morra: “Buon viaggio mamma, la tua vita è stata piena di ostacoli”

La showgirl Paola Barale è in lutto per la morte della madre, Carla Morra, avvenuta sabato 1 marzo all’età di 85 anni. Carla, conosciuta e amata a Fossano, era una sarta di grande talento, apprezzata per i suoi lavori e per la dedizione alla famiglia, avendo confezionato abiti anche per le sue tre figlie. La cerimonia funebre si è svolta lunedì 3 marzo presso la chiesa parrocchiale di San Bernardo a Fossano, dove amici e familiari si sono riuniti per dare l’ultimo saluto.





Carla Morra si trovava in una casa di riposo al momento della sua morte. La sua famiglia, come riportato da La Stampa, era riunita per festeggiare il suo compleanno, che cade il 29 febbraio. Questo giorno speciale, tuttavia, è stato segnato da un triste evento, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari. Carla era sposata con Meco Barale, un musicista della Filarmonica Arrigo Boito e agente di commercio. Oltre al marito, lascia le tre figlie: Paola, Gabriella e Nicoletta, insieme ai nipoti Matteo, Marco ed Eve, che l’hanno amata profondamente.

In un commovente post su Instagram, Paola Barale ha condiviso un video che la ritrae con la madre, nel quale la stuzzica dicendo di voler rimanere con lei per tre mesi. Carla risponde al gioco con una finta resistenza, mostrando il suo carattere vivace e affettuoso. Paola ha accompagnato il video con una toccante dedica: “Mammina. Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo video, invece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita. Però a me piace ricordarti anche così, quando ti stuzzicavo (insomma ti rompevo le pa**e), mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Sì, forse 3 mesi con me sarebbero stati un po’ pesanti. Buon viaggio mammina.”

Il ricordo di Carla Morra come una madre affettuosa e una sarta talentuosa rimarrà impresso nei cuori di chi l’ha conosciuta. La sua carriera di sarta ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Fossano, dove era stimata per la sua abilità nel confezionare abiti su misura, un lavoro che ha svolto con passione e dedizione. La sua figura rappresenta non solo una professionista di successo, ma anche una madre che ha saputo trasmettere valori di amore e famiglia alle sue figlie.

La perdita di Carla segna un momento difficile per la famiglia Barale, che ha sempre trovato nella figura materna un punto di riferimento. La sua vita è stata caratterizzata da un forte legame con la famiglia, e il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le storie e gli aneddoti che le sue figlie condivideranno nel tempo.

Il funerale ha visto la partecipazione di numerosi amici e conoscenti, a testimonianza dell’affetto e della stima che Carla ha suscitato in chi la circondava. La cerimonia è stata un momento di riflessione e commemorazione, in cui i partecipanti hanno potuto esprimere il loro cordoglio e ricordare i momenti felici trascorsi insieme a Carla.